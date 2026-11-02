Universitario de Deportes tiene la posibilidad de seguir haciendo historia en el fútbol peruano y Alex Valera no quiere dejar pasar la oportunidad. El delantero crema reconoció que conseguir el tetracampeonato es un sueño que lo acompaña desde el inicio de la temporada. El atacante, una de las principales referencias ofensivas del equipo, mantiene la ilusión de levantar un nuevo trofeo con la camiseta merengue y extender la racha de títulos que comenzó en 2023.

“Mi sueño es ser tetracampeón. Es lo que no me deja dormir todas las noches. De tan solo pensar en ser tetracampeón...” , manifestó Valera en declaraciones recogidas por Ovación.

El futbolista dejó en claro que la posibilidad de conseguir cuatro campeonatos nacionales consecutivos representa una motivación especial para él y para el grupo que busca seguir marcando una época en la institución de Ate.

El delantero también explicó que ese objetivo estuvo presente desde que comenzó el campeonato. “Lo sueño desde que empezó el campeonato” , expresó, reafirmando que la ambición de conseguir un nuevo título no es algo reciente, sino una meta que ha acompañado al plantel durante toda la temporada. Universitario busca convertir ese deseo en realidad y sumar un nuevo capítulo a su historia.

La ilusión de Valera también pasa por ser protagonista en una eventual definición. El atacante reconoció que imaginarse marcando el gol que le permita a Universitario alcanzar el tetracampeonato es una motivación especial. Su deseo es seguir aportando goles y rendimiento en el tramo decisivo del campeonato, en el que cada partido puede resultar determinante para las aspiraciones cremas.

Universitario ya consiguió el tricampeonato nacional tras sus títulos de 2023, 2024 y 2025. Ahora, el equipo crema apunta a conquistar el Clausura y pelear por una nueva corona en 2026. Para Valera, el desafío está claro: transformar ese sueño que lo acompaña desde el inicio del torneo en una celebración junto a los hinchas en el estadio Monumental.

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