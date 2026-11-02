Alex Valera. (📸 ITEA Sport / Liga1 Te Apuesto)
Alex Valera. (📸 ITEA Sport / Liga1 Te Apuesto)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes tiene la posibilidad de seguir haciendo historia en el fútbol peruano y Alex Valera no quiere dejar pasar la oportunidad. El delantero crema reconoció que conseguir el tetracampeonato es un sueño que lo acompaña desde el inicio de la temporada. El atacante, una de las principales referencias ofensivas del equipo, mantiene la ilusión de levantar un nuevo trofeo con la camiseta merengue y extender la racha de títulos que comenzó en 2023.

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