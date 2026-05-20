Por Jasson Curi Chang

Cada año es más glorioso y eterno afirmar que Lolo Fernández lo hacía todo y todo lo hacía bien. Solo el ‘Cañonero’ reafirma que resucitar es imposible, pero vivir por siempre es real. Es el símbolo del fútbol amateur en Perú, una mirada hacia ese pasado que llenó de gloria la historia sobre la que hoy se encuentra parada su mítica figura. El baluarte de que cuando la pelota no valía millones y se ganaba “dos soles cincuenta, pues imagínate, y uno era feliz”. Y con él, millones fueron felices. Principalmente en Universitario de Deportes, el club que lo ubica en un pedestal como su máximo ídolo.

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