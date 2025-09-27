“Los detalles hacen la diferencia”: el “hijo” de Menotti que entrena en silencio con Valera y por qué es una de las claves detrás de su presente goleador

Escucha la noticia
“Los detalles hacen la diferencia”: el “hijo” de Menotti que entrena en silencio con Valera y por qué es una de las claves detrás de su presente goleadorResumen generado por Inteligencia Artificial
Un breve repaso de su historia todavía alcanza para entender por qué su presente sigue impresionando. Hace apenas seis años jugaba al fútbol playa, buscando un espacio en un deporte que no tenía reflectores. Ocho años atrás, incluso, se ganaba la vida haciendo cachuelos disfrazado de Winnie The Pooh, mucho antes de que un pase a Arabia por un millón y medio de dólares lo pusiera en el mapa grande. Se llama Alex Valera y hoy es el hombre gol de Universitario.