“Los detalles hacen la diferencia”: el “hijo” de Menotti que entrena en silencio con Valera y por qué es una de las claves detrás de su presente goleador

Desde que llegó a Universitario, en 2021, sus números hablan solos: no bajó nunca de los 12 goles por temporada. Eso lo convirtió en el goleador local del club durante cinco campeonatos consecutivos. El último capítulo de esta estadística llegó en Trujillo, frente a UTC: al minuto 98 marcó un gol que no solo aseguró el triunfo, también le permitió alcanzar los 150 partidos con la camiseta crema. En ese recorrido ya suma 67 goles y 20 asistencias. Un registro que lo pone, sin discusión, como el principal candidato a ocupar esa plaza en el nuevo ciclo de la selección.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Sin embargo, no vive atado a esa memoria. Piensa en lo que viene, no en lo que ya pasó. Esa es, quizá, la explicación de por qué su historia todavía impresiona.

La noche del sábado 20 de setiembre, Alex Valera volvió a romperla con Universitario y con su doblete acerca a Universitario al añorado tricampeonato. En el área cumpliendo su trabajo no perdona y guio al triunfo 2-1 ante UTC en condición de visita.

Cuestionado por su presente en la selección debido a su desconvocatoria por lesión, Valera es el mejor delantero peruano por estadísticas. Ni Dorregaray o Churín le quitaron el puesto y Alex supo aprovechar con goles su estadía en el elenco crema.

La noticia va más allá del campo. Es por ello, que su círculo nuevamente contratará nuevamente al profesor Luis Abramovich, exjugador de Boca Juniors, quien hizo un trabajo personalizado con él hace unos meses atrás donde se buscó mejorar conceptos técnicos que potenciaron su definición.

Dentro de lo que este diario pudo conocer sobre lo que trabajó en aquella oportunidad Alex Valera bajo la supervisión de Abramovich fue entrenar aspectos técnicos como la coordinación ojo-pie, el control orientado y los diferentes tipos de remate: con ambos perfiles, de primera intención, de cabeza o con disparos colocados. Además de potenciar el físico, para convertirlo en un 9 más pesado, más hecho para la competencia internacional.

¿Qué entrena Valera para mejorar? “La potencia es de él, sí entrenamos la definición mano a mano con oposición más arquero en distintas zonas y con las dos piernas. Entrenábamos en Campomar por las tardes todos los días, pero con mucho cuidado según la exigencia matutina. Vamos a volver a hacerlo”, comenzó narrando el profesor Luis Abramovich a este diario.

Luego siguió contando sobre qué más trabajó personalizado hizo con Alex Valera. “Trabajamos como cómo perfilarse, cómo desmarcarse, cómo ganar la posición, usar los brazos, como moverse en el área, etcétera. Esos son los detalles que hacen la diferencia”, sentenció. La rutina volverá a ejecutarse en los próximo días, con el arribo del profesional argentino.

Con doblete de Alex Valera, Universitario ser trajo un tremendo triunfo ante UTC. (Universitario)

Abramovich es uno de los “hijos” de Menotti en el Boca de los 80. “Apelaba mucho a lo emocional, te levantaba el ego, era espectacular cómo te hacía sentir. Te sacaba la presión”, le dijo hace unos meses a La Nación.

La idea, más allá del tricampeonato con la U, es volver al extranjero. Eso cuesta.

Alex Valera entiende que en el fútbol de hoy el talento no basta, que el gol es apenas la punta del iceberg de un trabajo silencioso y constante. Por eso se exige más allá de lo que dictan las estadísticas o la efervescencia de la tribuna. El delantero de Universitario sabe que solo puliendo esos detalles podrá consolidarse como un atacante más cotizado, con mayores oportunidades dentro y fuera del país. Mientras tanto, su presente crema lo confirma: el ‘9’ no se conforma con ser importante, quiere ser determinante. Y en el camino al tricampeonato, esa ambición puede ser el factor que marque la diferencia.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.