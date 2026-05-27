Por Jasson Curi Chang

El micrófono de ESPN se le cuela a la banca de Tolima en pleno ‘cooling break’. “Nos faltan 25 minutos para estar en octavos de final”, dice el técnico González y parece sentenciar el partido. El 0-0 le basta así en Montevideo el duelo entre Nacional y Coquimbo sea favorable para los charrúas. Del otro lado, Cúper y sus 30 años de experiencia no saben cómo resolver la crisis del gol en Universitario. A un Valera agotado se suman un Flores sin resolución y un Gassama en modo peleador de UFC. Concha acalambrado, Inga sin amague y Polo solitario en su esquina. Pudieron jugar 2 horas más, pero la U nunca iba a marcar un gol.

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