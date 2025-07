“Los jugadores y Fossati lo quieren”: Por qué Velazco es el hombre ideal para suceder a Ferrari y cuáles son sus argumentos para convencer a Sunat

Juega y gana: participa en la Polla El Comercio del Mundial de Clubes y llévate un PlayStation5

Y en ese abanico de posibilidades que se abrió tras la salida de, para muchos, el mejor dirigente crema de las últimas décadas, apareció el nombre de Franco Velazco, actual asesor legal del club, quien representa una especie del oficialismo. “Velazco implica la continuidad de la gestión de Ferrari, que ha sido muy exitosa. Sería muy malo para la U caer en manos de otras personas, al margen de que sean nobles porque sería comenzar de cero. Generaría mucha incertidumbre”, analiza Pedro Ortiz Bisso, columnista de este Diario y uno de los periodistas que más conoce el cuadro merengue.

“Apenas tomemos conocimiento de la convocatoria de Sunat, voy a postular al cargo. Está conversado con el equipo gerencial del club. Está decidido”, declaró Velazco a “L1 Max”.

El actual gerente legal del club, además, aseguró que cumple con todos los requisitos legales para asumir el puesto. “El equipo gerencial actual, es el equipo que me va a acompañar. Cumplimos todos los requisitos. Será el mismo equipo de trabajo y nos vamos a presentar a SUNAT apenas tomemos conocimiento de la convocatoria”.

La opción ideal para el equipo en busca del tricampeonato

“Los jugadores y Fossati lo quieren. En uno de los últimos vídeos emitidos por el club se muestra a Aldo Corzo pidiendo que Franco Velazco continúe con lo que se ha venido realizando”, señala Carlos Arrunategui, periodista que cubre todas las disciplinas de la U.

Este Diario conoció de fuentes confiables que tanto los jugadores como Jorge Fossati y su cuerpo técnico confían plenamente en Velazco y desean que continúe al mando, aunque está claro que es la Sunat la que finalmente tomará la decisión de quién será la cabeza del club que acaba de ganar el Torneo Apertura y es el actual bicampeón del fútbol peruano. Además, Franco tiene el respaldo total del propio Jean Ferrari.

“El último favor que te pedimos es que siga Franco [Velazco]. Que siga esto, que no se rompa. Que no perdamos este momento que ojalá Dios quiera lo podamos alargar”, expresó Aldo Corzo, capitán del equipo, en un video del club.

“Hay que entender el juego de fútbol. El jugador de fútbol vive una constante incertidumbre. Lo normal, no solamente en clubes peruanos, es que no te paguen a tiempo, que no trabajes en condiciones apropiadas, que los lugares de entrenamiento no sean los mejores, que el trato tampoco sea bueno, cosas que en este periodo no ha ocurrido, por eso es que dicen que la U es como Disneylandia y yo te diría que incluso en otros momentos de la U, igual o más exitoso deportivamente, no había nada así”, añade Ortiz Bisso.

La decisión está en manos de la Sunat, pero en la U esperan que Franco Velazco sea el elegido para seguir el legado de Jean Ferrari.

