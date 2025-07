“Luego de ver sus declaraciones fuera de lugar, me gustaría saber qué hay detrás de todo esto”: Ibáñez y una respuesta KO a Barco sobre el polémico clásico

Juega y gana: participa en la Polla El Comercio del Mundial de Clubes y llévate un PlayStation5

La Liga 1 oficializó -después de las palabras de Barco- que el encuentro se disputará el domingo 24. Esta programación afectaría, según el dirigente, a la preparación de Universitario, que afrontará el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, en Brasil, el jueves 21; es decir, tres días antes. Por su parte, Alianza visitará a Universidad Católica de Ecuador, por los octavos de la Copa Sudamericana, el miércoles, un día antes, pero en la altura de Quito.

🗣️ Declaraciones de Álvaro Barco, Director Deportivo de Universitario:



"La Liga programa el clásico el día domingo y lo hace exclusivamente por pedido del entrenador".



“Es inconcebible que no pongan en consideración el esfuerzo que se hace los jugadores en Copa Libertadores, cuando hay que ir a jugar a Palmeiras a una cancha híbrida, una cancha que más parece sintética que otra cosa, venir viernes en la tarde, tener un día de programación y la liga muy suelta de huesos, programa el día domingo”, empezó diciendo Barco.

Lo sorpresivo fue que el directivo apuntó contra Óscar Ibáñez, técnico de la selección peruana. “Le dejo mensajes a Óscar Ibáñez y no me contesta. Quizá cree que después del concurso no voy a estar en la ‘U’. No puede ser posible. Los jugadores van a llegar destruidos, van a jugar el partido más importante del año, luego el clásico y después seguro van a ir a la selección no en las mejores condiciones físicas. Qué les cuesta ponerse en el lugar de los futbolistas de la ‘U’. La Liga trata de darme explicaciones, pero al final me dicen que están en potestad de ponerme en la fecha que quieran. Eso no es fútbol, es competencia desleal”. Sin embargo, cabe resaltar que Alianza, en lo que va del año, ha disputado 14 partidos en torneos internacionales, mientras que la ‘U’ lleva seis; es decir, ocho más para los blanquiazules.

Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1:

La respuesta de Óscar Ibáñez

En declaraciones exclusivas para este Diario, Óscar Ibáñez no dudó en responder a Álvaro Barco. “Me sorprende mucho lo declarado porque todos los presidentes, administradores, directores, gerentes y entrenadores saben que una semana antes de que comiencen a entrenar los jugadores del exterior, se empieza a trabajar con los del medio local. Esto ocurre desde hace más de diez años aproximadamente, no es algo que se haya inventado ahora. Don Jorge (Fossati) estuvo hasta hace muy poco acá y sabe que es así. (Antonio) García Pye, que es el gerente deportivo de la ‘U’, y fue gerente de selecciones durante los últimos años, sabe que es así”.

“Él (García Pye) estuvo cuando se normó esto. Lo conversamos cuando me llamó el 10 de julio y estaba junto a Álvaro Barco, a quien incluso lo felicité por volver a la ‘U’. No entiendo por qué me puso en un lugar que no me corresponde. Es una incoherencia total que diga esto porque la programación está a cargo de la Liga, yo solo me encargo de la selección”, añadió.

Óscar Ibáñez asumió como técnico de la selección peruana en febrero de este año. (Foto: Alessandro Currarino / GEC)

Por otro lado, Ibáñez se refirió al intento de comunicación por parte de Barco. “Me envió un audio en la noche donde involucraba a la Liga, por lo que antes de responderle, necesitaba corroborar con Jesús Gonzales, gerente de la Liga, si lo dicho por Álvaro, que la responsabilidad de la programación dependía de mí, era cierto, pero me negó rotundamente. No correspondía llamar el día del partido. Yo, los días de partido, no suelo atender llamadas, me enfoco en el juego. Luego de ver sus declaraciones fuera de lugar por TV, ya no amerita una respuesta a su mensaje”.

Por último, el entrenador de la Bicolor señaló que “me gustaría entender qué hay detrás de esto, el por qué ponerme a mí y a la selección en esta situación. Es un tema de tres, de la ‘U’, la Liga y Alianza, que debieron resolver entre ellos. Con el tiempo lo sabremos. Una pena, sinceramente, porque deberíamos estar celebrando que después de mucho tiempo los tres equipos peruanos siguen en competencias internacionales”.

