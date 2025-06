En las últimas horas, el nombre de Luis Ramos ha sido tendencia en internet señalando que todo estaría encaminado para que sea el nuevo refuerzo de Universitario de Deportes en busca del tricampeonato y la consolidación en la Copa Libertadores.

Incluso señalan que América de Cali, club que pertenece su pase hasta fin de temporada, ya habló con su par de Cusco FC para comprar la totalidad de su pase y prestarlo al elenco crema, con la consigna que se potencie y pueda ser más últil luego en el elenco de Cali. En 23 partidos incluidos la Liga colombiana y Copa Sudamericana, el ariete peruano lleva 5 goles y en su primera experiencia internacional va dejando buenas sensaciones.

Por eso, El Comercio, conversó en exclusiva con Iván Vélez, director deportivo de América de Cali sobre la situación de Luis Ramos en el club colombiano.

Luis Ramos lleva 5 goles con América de Cali. (Foto: AFP) / EITAN ABRAMOVICH

¿Cómo evalúa el trabajo de Luis Ramos, ya que a pesar de sus 5 goles, no siempre es titular en América de Cali?

Primero que todo lo trajimos a Luis, porque vimos las condiciones de él y que nos podía dar una mano. Se le hace difícil de ser más constante, digamóslo así por la competencia que tiene de Rodrigo Holgado también ha actuado bastante y ha hecho goles trascendentales. Pero a Luis Ramos lo consideramos que puede competir por el puesto y por eso está acá en América y nos ha dado una mano importante. Así que eso nos tiene con deseos de que pueda seguir mejorando y luchando por tener un poco más de continuidad.

¿Es un problema para Luis Ramos que en la Liga de Colombia solo permitan tres extranjeros en cancha?

Sí, es una limitante que realmente hemos tenido desde hace tiempo, porque seguramente, si se permitiera jugar con cuatro o cinco extranjeros, habría más oportunidades para el foráneo. Sin embargo, es el reglamento y debemos regirnos por él. Luis Ramos debe aprovechar su oportunidad, al igual que Rodrigo, ya que quien compite por el puesto es un extranjero.

¿Están, digamos, felices con lo que viene haciendo Luis Ramos en América de Cali?

Más que decir felices, digamos que sabemos que puede dar mucho más. Queremos esa competencia en cada una de las posiciones. Hace menos de 15 días convirtió goles que significaron terminar primeros en la Liga, a eso súmale el gol que le hizo a Corinthians por Sudamericana y esperemos que pueda hacer muchos más goles. En la medida que pueda tener más minutos, uno siempre está complacido con la persona que hace goles, porque ese es su tarea y para eso lo trajimos. Esperemos que a la vuelta de su selección nos dé una mano y podamos meternos en la final.

Luis Ramos. (Foto: Getty Images)

¿Podría su reciente convocatoria a la selección nacional convertirse en un estímulo para que Luis mejore su rendimiento en el América de Cali?

Seguro que sí. Yo espero que en su selección le vaya bien, sabemos la importancia de que para él tiene su selección y que pueda llenarse de confianza para que se gané minutos y pueda competir.

¿Se dice que ustedes han conversado y han hecho llegar una propuesta económica a Cusco FC, por el pase total de Luis Ramos? ¿ es cierto eso?

No, todavía no. Digamos que tiene un año de vinculo con nosotros y es muy pronto. A lo que va de jugándose el campeonato todavía nosotros no tenemos esa noción y esa intención que dices.

Entonces, Luis Ramos va a cumplir su año en América de Cali, ¿por qué se dice que la U lo quiere ? ¿Universitario se comunicó con ustedes ?

No de momento de manera oficial no hemos recibido nada. Ya si mañana hay algún interés de un club, obviamente Luis Ramos tiene contrato con América y se tendrá que hacer la negociación de manera formal e institucional. En cuánto a lo deportivo, sabemos que Luis puede dar mucho más, le deseamos lo mejor cada vez que va a su selección, es importante para nosotros cada vez que tenemos jugadores de selección y que al final del semestre logremos salir campeón, ya que estamos en la otra fase de Copa Sudamericana y después se verá que sucede con Luis.

