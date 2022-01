Conforme a los criterios de Saber más

Manuel Barreto es un entrenador que no le gusta que lo definan como un obsesivo del trabajo. Prefiere buscar otros sinónimos más positivos para definirlo como director técnico. Sobre todo, ahora que tiene la gran responsabilidad de sentar la bases para construir un ambicioso proyecto deportivo en la formación de jugadores en Universitario de Deportes.

LEE TAMBIÉN | Liga 1: El fallo del TAS que podría obligar a jugar con 19 equipos esta temporada

Dejó la tranquilidad de Europa – estuvo estudiando en Italia– para aceptar, quizás, el reto más grande de su carrera: reconstruir el área de las divisiones menores de Universitario. Un área olvidada por años en el cuadro merengue. Prueba de ello es que la U dejó de sacar jugadores talentosos desde sus canteras. Se tenía que buscar gente de afuera para reforzar al equipo.

Su trabajo como jefe de la Unidad Técnica de Divisiones Menores en la U, ya comenzó. Manuel Barreto conoce el club como la palma de su mano. Esta vez regresa mucho más maduro y lleno de conocimientos.

La cabeza de Barreto hoy se centra en hacer de las divisiones menores de Universitario, una de las mejores del continente. No es una tarea fácil, pero la actual administración le está dando todas las herramientas necesarias para llegar al objetivo.

VIDEO RECOMENDADO

De una tiempo a esta parte, se escuchó cada vez menos del volante nacional. ¿Qué pasó con el 'Chaval'?

—¿Profesor. cómo es el cambio de dirigir a menores y pasar a liderar un grupo profesional?

Yo comencé mi carrera como asistente de una categoría de fútbol federativo. Comencé en menores. Después fui dirigiendo categorías mayores como sub-18, reserva y finalmente fútbol profesional. Es distinto el acercamiento que uno tiene con los chicos, el contenido del entrenamiento cambia según el grupo al que se dirige, ya sea profesional o de fútbol formativo. También hay una diferencia en fútbol formativo entre chicos adolescentes y niños.

MÁS EN DT | Liza, Valera, Concha y los otros futbolistas exportables de los tres grandes que jugarán la Copa Libertadores

—¿Qué cosas aprendió en su paso por Cristal y Coopsol?

Aprendí un montón. Estoy agradecido por las experiencias que me tocó vivir. Poder conocer más el fútbol y, sobre todo, conocerme a mí mismo. Conocer mis emociones en un ambiente con una presión totalmente distinta. Cómo uno reacciona, cómo uno se maneja. Y eso, fue un crecimiento y evolución como entrenador. Siempre trato de sacar lo mejor de las experiencias que tengo.

—¿Utiliza alguna filosofía o idea que le inspira a entrenar?

Mi filosofía es vivir al máximo el presente. Tratar de dar lo mejor de mí. Ser lo más profesional y apasionado con mi trabajo. Sabiendo que lo único claro de la vida es el presente. Me preocupo dar lo mejor de mí, cada día. Tratar de ayudar a los futbolistas que me toca dirigir. Tratar de que culminen el día siendo un poquito mejores de lo que ya eran.

Manuel Barreto cuenta si está a favor de la Bolsa de Minutos.

—¿Es complicado ser entrenador en el fútbol peruano?

Mira, la verdad es que todas las profesiones son complicadas y difíciles. La profesión de entrenador no escapa a ello. Si quieres seguir creciendo, tienes que prepararte. Tienes que tratar de hacerlo de la mejor manera.

—Aterrizando al tema de divisiones menores, ¿Está a favor de la bolsa de minutos?

Esa es una buena pregunta. Yo estoy a favor de incentivar el desarrollo del fútbol formativo en todos los clubes del Perú. Estoy totalmente a favor de que todos los clubes profesionales del Perú tengan divisiones menores . De esta manera, puedan finalmente generar un camino para que los jugadores jóvenes terminen, en algunos casos, jugando fútbol profesional. Creo que una forma de que jueguen los chicos es a través de la bolsa de minutos, pero también podría existir otra forma.

—¿Cuál sería esa otra forma?

Una forma en el cual se incentive económicamente a los equipos que cuentan con unas divisiones menores, que tienen una estructura de fútbol formativo. Que se premie para que puedan incentivar para que más clubes tengan divisiones menores y así se pueda profesionalizar el fútbol formativo del Perú. Eso es lo que va a marcar la diferencia. A eso tiene que llegar la bolsa de minutos más que simplemente hacer jugar a algunos jugadores. Tiene que tratar de conseguir que se profesionalice el fútbol de menores en el Perú. Ese es el objetivo que deberíamos perseguir todos.

¡Experiencia aplicada en nuestro futuro! ✍️ ⚽



Damos la bienvenida a Manuel Barreto, quien ha sido designado como nuevo Jefe de la Unidad Técnica de Divisiones Menores de nuestro club.



¡Bienvenido y muchos éxitos, Manuel! 👔 👏🏼#YdaleU pic.twitter.com/2Mgpr4s2cG — Universitario (@Universitario) December 29, 2021

TE PUEDE INTERESAR | Alberto Quintero le sigue los pasos a Míguez: los próximos extranjeros en nacionalizarse en la Liga 1

—¿Cuál considera que es el problema del fútbol en menores?

Se debe a lo que acabo de mencionar. Hay muy pocos clubes que trabajan profesionalmente en las divisiones menores. Solo hay algunos clubes que tienen un trabajo serio en menores, pero después hay muy poco trabajo profesional en el fútbol formativo. Para que los chicos mejoren, el nivel de competencia debe aumentar. Esto solo aumentará si tenemos más equipos competitivos en el fútbol formativo. Esto también está enlazado con el nivel de los formadores. Si tú quieres un mejor fútbol, nosotros como profesores también estamos en la obligación de capacitarnos y entregar un contenido acorde a los chicos para poder contribuir en ese crecimiento y formar futuros profesionales y personas de bien.

—¿Esa profesionalización también tendría que ir de la mano con más torneos en todas las categorías del fútbol base?

Sí. Creo que se está comenzando a hacer. Hay que apoyar a los encargados de la Federación. Tiene que descentralizarse el fútbol . Tiene que haber torneos a nivel nacional sub-13, sub-15, sub-17, en el que reúnan a lo mejor en un mismo torneo. Hay que resaltar que tú puedes hacer muchos torneos, pero si no se trabaja, serán los mismos de siempre los que marquen la diferencia. Debería haber un mecanismo en el que se incentive a los equipos a formar jugadores.

—Hablaba que el formador tiene que seguir capacitándose, ¿Cómo le fue en Italia y qué cosas aprendió que se podrían aplicar en su trabajo?

La verdad es que fue el curso en el que más aprendí a lo largo de mi carrera. Estuve tres meses en Italia haciendo el curso de la Licencia UEFA C que es reconocida a nivel mundial para entrenar divisiones menores, de fútbol formativo . En este curso se incidía mucho en el método de enseñanza hacia los chicos para favorecer su aprendizaje. Que sea situacional y no analítico. Los contenidos por categoría, cómo todo se centra en el pensamiento táctico que significa que el niño sea capaz de ver, entender, elegir la decisión correcta en el momento justo. El pensamiento táctico es una clave importantísima. Y para ello, el método situacional, el método inductivo, son claves en la formación de los chicos.

Manuel Barreto estuvo un paso exitoso en las divisiones menores de Sporting Cristal (Foto: GEC)

—¿La tecnología también es una herramienta importante en la formación del futbolista?

Totalmente. Para mí es una herramienta imprescindible. El video análisis es una herramienta imprescindible. Ya lo aplicamos por primera vez con chicos de 13, 14 años. Nos sentamos a analizar unos cortes de video. Ellos me comentaron que fue la primera vez que lo hacían. No tienes idea lo inteligente que son los chicos para verse en el campo, entender conceptos. Todo lo que hacemos nosotros es facilitar el aprendizaje. El video análisis favorece en el aprendizaje y la enseñanza.

—¿Por qué cree que a los menores les cuesta competir a nivel internacional?

Está claro que hay un tema de la profesionalización del fútbol base. Pero yo tengo un abordaje distinto a lo que se está haciendo durante varios años en el Perú. Desde mi experiencia, tuve la oportunidad de participar del torneo “Mitad del Mundo” y las veces que estuve dirigiendo, estaba a cargo de una Sub-18, hemos llegado a instancias finales ganándoles a los uruguayos, colombianos, mexicanos. Tengo la experiencia de haber competido a nivel internacional en menores y lograr resultados. Yo creo que no vamos a competir imitando lo que hacen en otros países; al contrario, tratemos de potenciar nuestras cualidades. No cometamos el error de dividir el juego en físico, técnica y táctica. Para mí el juego es solo uno .

Manuel Barreto cuenta sobre el problema en el fútbol formativo.

Regreso y proyecto en Universitario

—¿Cómo se dio su regreso a Universitario?

Yo estaba haciendo el curso en Italia y me llamaron hasta allá. Me dijeron si me interesaba el proyecto. Tuvimos varias conversaciones. Hablé con distintas áreas para ver con qué contábamos para hacer un análisis y así poder ver cómo contribuir a lo que quería el club. Luego nos pusimos de acuerdo y listo. Ya a mi llegada se dio la formalidad del contrato.

—¿Cómo encontró las divisiones menores de la ‘U’?

Mire, yo vivo el presente. No quiero valorar mucho lo que se hizo antes. Lo que sí te digo es que estamos construyendo un proyecto con lo que hemos encontrado y sobre todo con lo que estamos dando. Sí te puedo decir que estamos comenzando desde la base . Con bases firmes para ser un proyecto sostenible y que en el tiempo pueda mostrar resultados que queremos.

Manuel Barreto (Foto: GEC)

—¿Nos podía adelantar cuál es plan que tiene la ‘U’ con el trabajo en menores?

A mí no me gusta la palabra obsesión, pero me emociona todo lo que puede construir la ‘U’ por la fuerza que tiene, por el nivel de apoyo que tiene. Estoy cerrando la creación de un área del desarrollo y cuidado del talento que estará a cargo de un psicólogo con más de 20 años de experiencia. Nos ayudará en todo el manejo emocional de los chicos que no pueden ser desatendidos. Tenemos también el área de infraestructura, un proyecto para desarrollar un gimnasio y oficinas en VIDU de primer orden tecnológico. Esto convertiría a VIDU en uno de los centros de entrenamiento de referencia a nivel Sudamérica. A nivel metodológico también estamos introduciendo todo un proyecto innovador con métodos que se utilizan en los mejores equipos del mundo. Estamos poniendo la semilla para que pueda florecer el fútbol formativo de la U.

LEE TAMBIÉN | Cristian Benavente: el ex seleccionado que no juega hace un año y que no es prioridad en Alianza Lima

—¿Hay algún plan de que todas las divisiones trabajen con una misma idea de juego?

El modelo de juego está establecido con respecto al club al igual que el método. Este es situacional inductivo. Donde el jugador es protagonista y no el entrenador. No se le da soluciones al jugador. Se le da problemas para que ellos puedan resolverlos. En lo que los entrenadores tienen libertad es en la construcción de tareas que puedan llevar a desarrollar ese modelo de juego que queremos. Ahí está la capacidad de cada entrenador para llegar al modelo de juego según los jugadores que dirige.

—¿Cómo hará la ‘U’ para captar al talento que a veces está escondido?

Lo que sí yo le puedo decir, esto es una realidad, que hay equipos que han hecho mejores las cosas en menores que la ‘U’. Eso es evidente. Sobre todo, Sporting Cristal, ha sacado mucha ventaja en menores . Mis felicitaciones por ello a nivel captación y desarrollo del talento. Nosotros también tenemos un área nueva que está a cargo de Mirko Gonzales que es el área de Scouting. Se está trabajando para poder captar futbolistas a nivel nacional . La ‘U’ tiene una capacidad grande de captación porque hay muchos chicos que quieren llegar al club, pero no se les estaba haciendo fácil. También es real el diagnóstico que hace muchos años no se consolida un jugador de las divisiones menores en el club. Eso debe ser una tarea pendiente que nosotros tenemos que abordar.

Manuel Barreto: ¿Cuál es el proyecto de Universitario en Divisiones Menores?

—El trabajo de formación toma su tiempo, ¿En cuántos años podremos ver un resultado?

Evidentemente el trabajo formativo toma un tiempo. Y más cuando hay equipos que hicieron mejor la cosas en los últimos años. Ellos parten no con ventaja sino con una situación un poco más adelantada por méritos propios. Considero que en el lapso de 2 a 3 años podemos ya ver algunos de resultados y que en 5 años la ‘U’ podría ser un claro referente a nivel nacional y regional del fútbol formativo.

—¿Cómo hacerle entender al hincha que debe esperar esos 5 años?

Tenemos chicos de 14 a 15 años que son las categorías más permeables. Ellos tienen mucho por recoger. Un chico de 17 a 18 años ya está casi para Reservas. Nuestro trabajo es desde la sub 18 para abajo, pero hay categorías que tiene un margen de mejoras. Cuando te acercas a Reserva es lo más cercano a fútbol profesional. Ahí ya es competir. Queremos que las divisiones menores en un futuro sea la base del primer equipo. Pero eso toma un tiempo, no es magia .

—¿Cómo se llega al jugador para hacerle entender que tiene el talento para triunfar?

En Universitario estamos innovando con la creación de un área del desarrollo y cuidado del talento. Aquí vamos hacer una ficha del jugador para conocer a fondo de donde viene ese chico, cual es su entorno y la red de apoyo que tiene. Hay muchos ejemplos en nuestro fútbol de chicos con muchísimo talento que no pudieron cuidar esa parte emocional y ese talento no se pudo explotar en la dimensión que hubiésemos querido todos.

Manuel Barreto: ¿ En cuántos años podremos ver un resultados?