La aventura de María José Cáceres como futbolista llegó a su final. Su pasión por el deporte rey comenzó desde muy pequeña, pero recién a partir de los 12 años encontró los clubes necesarios para hacer gala de su talento. Poco a poco, se fue consolidando como una de las mejores futbolistas del Perú, representando al país en certámenes internacionales y siendo la auténtica capitana de Universitario. Sin embargo, llegó el inesperado desenlace, para muchos muy temprano y para ella en el momento perfecto. A sus 25 años, la zaguera nacional decidió abandonar el sueño que tenía cuando era niña para seguir con otros que se planteó más adulta. Es definitivo: sus chimpunes ya están colgados.

—¿Qué significa para ti haber sido protagonista del crecimiento del fútbol femenino en el país?

En realidad, feliz. Sinceramente, no lo veía venir. Creo que hemos pasado tantas cosas en el fútbol femenino que lo que está pasando ahora realmente es magnífico. Es increíble. No esperábamos que tantas personas quisieran vernos.

—Han sido años muy difíciles, con tantos momentos buenos como malos. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en esta aventura futbolística?

L o primero es haber jugado por mi selección. Es una experiencia magnífica en los sudamericanos, Copa América. Fue increíble. Lo otro fue el ganar el Campeonato del 2019 con la ‘U’ de manera Invicta . Son esas dos experiencias de las que me siento más orgullosa (...) Es una sensación increíble representar al Perú. Es dar la vida con bastante intensidad.

—¿Y la peor?

Dentro de lo deportivo creo que todo bien, porque es parte del fútbol ganar, perder o empatar. Pero una de las peores experiencias sí ha sido escuchar los malos comentarios.

—¿Cómo han evolucionado las diversas dificultades en el fútbol femenino?

Hemos pasado un montón de dificultades. Por ejemplo, antes entrenábamos solo con dos balones. Hoy en día, hasta tenemos -al menos en la ‘U’- un campo solamente para el equipo femenino y de grass natural. Antes no era nada de lo que es hoy día. El Campeonato también ha cambiado muchísimo. En el 2018 jugamos un campeonato de Copa Perú, donde los campos eran de tierra y tenías que jugar sí o sí con chimpunes, porque estaba en el reglamento y no se podía jugar con zapatillas (...) Todas esas cosas que hemos pasado antes, ya hoy en día se ve el gran crecimiento que está teniendo el fútbol femenino.

—¿Qué lleva a una futbolista a dejar el fútbol cuando, en teoría, el fútbol femenino está creciendo en el país?

En lo personal, era una decisión que ya venía tomando desde hace tiempo. Ya no quise dilatar más en tiempo, quise enfrentar la situación de una vez. Y es que quiero dedicarme netamente a mi carrera. Quiero empezar por otro rumbo en el sentido de ya no jugar, pero mi carrera está involucrada definitivamente con el fútbol. Yo he estudiado Educación Física y tengo las licencias de Futec, la C y la B. Entonces quiero meterme de lleno, pero ya no en el ámbito de jugar, sino de dirigir, ser asistente, enseñar a menores, entre otras cosas . Creo que de alguna manera, voy a estar relacionada, pero siento que yo puedo contribuir mucho más al fútbol femenino desde otro punto de vista, porque también he jugado.

—¿Por qué a los 25 años y no más adelante?

Porque considero que estoy en la etapa plena de crecer en mi carrera y ser un boom . En el Perú no hay muchas entrenadoras mujeres y creo que eso para mí va a ser, desde ahora para adelante, agarrar muchísima experiencia para quizá en algún momento -quién sabe- agarrar una selección. Es lo que me encantaría y a lo que apunto desde el momento que dejé la ‘U’.

—Dijiste en tu carta que “a veces hay que dejar cosas que amamos para seguir avanzando”. ¿Por qué no se puede seguir avanzando como futbolista?

El tema es que jugar fútbol demanda muchísimo tiempo. La mayoría del fútbol femenino trabaja o estudia y entrena. Estar dentro del fútbol profesionalmente, en el sentido de estar concentrada 100% y dándolo todo, no te da tiempo más que un part time. Y, lamentablemente, la carrera que sigo no necesita solamente un part time. Quiero concentrarme en eso y estar 100% comprometida en algo. Yo me comprometí hasta el final con el fútbol femenino y con mi club. Hasta el último día yo he dado todo. Pero eso, a veces no te da el tiempo.

—¿Eso quiere decir que son insuficientes los beneficios del fútbol femenino?

De hecho que sí. El fútbol femenino no está bien remunerado. O sea, no alcanza lo suficiente como para que dejes ciertas cosas y estar el 100% en tus objetivos, porque uno tiene objetivos deportivos, pero también personales. Y si están a la par, bienvenido. En mi caso no estaban a la par, yo buscaba otros rumbos y para mí la decisión creo que fue en el momento exacto.

—¿Qué tanto tiempo reflexionaste esta decisión?

Muchísimo. Lo vengo pensando desde hace más de un año. Sinceramente, yo no quería jugar este 2021. No lo iba a hacer. Mi entrenador en ese entonces, que era Juan Pablo Durand y Karla López, la arquera, prácticamente me convencieron, me dijeron que yo tenía para rato. Entonces, asimilé los consejos que ellos me dieron y efectivamente jugué este año. Pero ya era una decisión que ya la quería tomar en algún momento. Se iba a dar antes o después, pero igual se iba a dar.

—¿Si la realidad hubiera sido distinta en el fútbol femenino, continuarías tu carrera como futbolista?

Posiblemente. Pero llegó un momento donde mis objetivos ya no eran los mismos. Yo tenía en mente crecer en mi carrera, me encanta enseñar o contribuir a eso. De alguna u otra manera, quizá podría perdurar uno o dos años más, pero igual iba a darse.

—¿Por qué crees que tus objetivos cambiaron?

Mis objetivos cambiaron porque veo situaciones, personas que empiezan a lucrar con el fútbol femenino y no enseñan realmente. Por ejemplo, hay academias que dicen enseñar fútbol femenino, pero de frente las ponen a las chicas a competir . Si no les enseñas a dar un pase, o control, o cómo definir, pueden jugar solo por diversión, pero no lo que las niñas realmente quieran. No considero que se estén formando buenas bases, salvo pocas excepciones como Sporting Cristal en femenino menores y cantera . Otras academias, en lo particular, yo no considero que están formando como se debe. A mí no me gusta saltar etapas y, entonces, ese era uno de los motivos del por qué estudié la carrera de Educación Física y quise convertirme en entrenadora. Quiero realmente formar o que las chicas realmente crezcan y sepan de que realmente pueden entrenar y jugar bien. En algún momento esto va a ser súper remunerado, recién estamos en el inicio y esto va para más .

—¿Sientes que puedes aportar más desde tu carrera?

Sí, yo siento que puedo aportar muchísimo. Quiero guiar a chicas que puedan llegar a su máximo nivel. Eso me conforta bastante.

—¿Qué ha significado Universitario para ti en todo este tiempo?

A mí en lo particular me dio bastante pena dejar la ‘U’. Cuando mandé la carta oficial, el club esperaba que yo desista antes y algunas de mis compañeras también, pero la decisión ya estaba tomada. Cuando vi las muestras de cariño, no sabía qué decir ni responder. No sabía qué tanto cariño tenían hacia mí. Me impactó. A lo largo de este tiempo, he tenido mucha conexión con el hincha. Me identifico como una más hoy en día. Llegué no siendo hincha de la ‘U’ y terminé siendo hincha. A esa magnitud llegó. Los tengo en el corazón y los voy a llevar siempre ahí.

María José Cáceres ganó el título nacional de fútbol femenino con Universitario de Deportes en 2019

—¿Qué es lo que sueñas en esta nueva etapa?

Definitivamente, sueño estar en un equipo, en el comando técnico. Creo que ya estoy capacitada para hacerlo. Eso y seguir enseñando y formando a niñas.

—Y hay que atender casos como la denuncia de Cindy Novoa. Como capitana, ¿viste o te contaron comportamientos que avalen lo que tu excompañera denunció?

Yo prefiero no tocar el tema y mantenerme al margen de situaciones que no son deportivas.

