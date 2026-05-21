Pérez Guedes habló tras el gol fallado ante Nacional: “No tomé la mejor decisión por el cansancio” | VIDEO

Martín Pérez Guedes fue uno de los protagonistas del empate de Universitario ante Nacional, no solo por su despliegue durante el partido, sino también por la ocasión clara que desperdició y que pudo significar el triunfo crema en Copa Libertadores. El volante habló tras el encuentro y explicó qué pasó en esa jugada que quedó marcada.

“A veces por la inercia quieres seguir corriendo. Por ahí no tomé la mejor decisión, por el cansancio, había sido un partido intenso, pero estamos contentos por el empate y ahora dependemos de nosotros mismos. Hay que ir paso a paso”, expresó en L1 Max.

Pese a esa acción puntual, Pérez Guedes prefirió enfocarse en el rendimiento colectivo y defendió el partido que hizo Universitario en un contexto complicado. El mediocampista destacó el esfuerzo físico del plantel y aseguró que el equipo estuvo a la altura ante un rival exigente.

🗣️ Declaraciones de Martín Pérez-Guedes



"Estoy acostumbrado a que se miren los errores, el equipo hizo un gran partido, siempre me quedo con lo bueno, por la inercia de seguir corriendo me tocó estar en ese momento" #L1RADIO pic.twitter.com/DUrK4tVPRF — L1MAX (@L1MAX_) May 21, 2026

“Me siento bien, hicimos un partido notable, estoy acostumbrado a que se miren los errores y no lo bueno que hicimos. El equipo hizo un esfuerzo enorme. Dimos una buena imagen en un partido complicado, con un rival complicado. Tuvimos para ganarlo, pero creo que en general hicimos un gran partido”, apuntó.

El jugador crema también dejó en claro cómo maneja este tipo de situaciones y evitó dramatizar por la ocasión fallada. “Siempre me quedo con lo bueno, cuando te reconocen por el buen partido que hiciste, me quedo con eso. Siempre se miran los errores. Los futbolistas convivimos con eso, pero nada. Me quedo contento por el esfuerzo que hizo el grupo”, sentenció.

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