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Pérez Guedes habló tras el gol fallado ante Nacional: “No tomé la mejor decisión por el cansancio” | VIDEO
Pérez Guedes habló tras el gol fallado ante Nacional: “No tomé la mejor decisión por el cansancio” | VIDEO
Por Redacción EC

Martín Pérez Guedes fue uno de los protagonistas del empate de Universitario ante Nacional, no solo por su despliegue durante el partido, sino también por la ocasión clara que desperdició y que pudo significar el triunfo crema en Copa Libertadores. El volante habló tras el encuentro y explicó qué pasó en esa jugada que quedó marcada.

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