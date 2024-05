Martín Pérez Guedes se ha consolidado en el mediocampo de Universitario que lidera el Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto y pelea por un lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores.

El mediocampista de 32 años, a su buen juego, le ha agregado una cuota goleadora clave para los cremas y, en diálogo con el canal de YouTube de Universitario, se refirió a su rendimiento.

“Siempre estuve tranquilo de lo que puedo dar y lo que aporto. Hace 3 o 4 años me hice la pregunta, qué me faltaba para ser un mejor jugador, y eso me hizo mucho bien para llegar a un club como la “U”, comentó el futbolista nacionalizado peruano.

Por otro lado, calificó al duelo ante ADT de este viernes como el partido más importante del año.

Cabe mencionar que los cremas también tienen, este martes 7 de mayo, a Junior de Barranquilla en el Estadio Monumental por Copa Libertadores.