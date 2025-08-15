Universitario de Deportes cayó 4-0 ante Palmeiras por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. La hinchad y jugadores no salen del estupor de tamaña derrota. Martín Pérez Guedes lamentó el resultado.

“Es difícil analizar ahora el partido, estamos en caliente. Es duro el resultado que se dio, no queda más que dar vuelta a la página. El hincha estuvo increíble, no era lo que esperaba nadie, ni nosotros. Hay que seguir”, manifestó

El mediocampista argentino, no obstante, no bajó los brazos y destacó la fortaleza de la plantilla en momentos complicados.

“No encontramos muchas explicaciones, pero este grupo siempre va para adelante en las circunstancias adversas. Ahora hay que pensar en el partido del domingo”, agregó.

El domingo 17 de agosto, Universitario de Deportes visitará a Sport Huancayo por la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga 1. El duelo está pactado para iniciar a las 12:00 PM.

¡TRISTEZA! Martín Pérez Guedes ⚽️, volante de @Universitario 🇵🇪, tras la derrota ante Palmeiras 🇧🇷: “Es difícil analizar ahora el partido. Tenemos que dar vuelta a la página. El hincha estuvo increíble. Esto no lo esperaba nadie, ni nosotros mismos”. pic.twitter.com/x218OwwFFd — GOLPERU (@GOLPERUoficial) August 15, 2025

