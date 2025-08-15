El mediocampista ‘crema’ lamentó el resultado ante Palmeiras que los deja prácticamente fuera de la Copa Libertadores 2025. (Foto: GEC)
Redacción EC
Redacción EC

Universitario de Deportes cayó 4-0 ante Palmeiras por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. La hinchad y jugadores no salen del estupor de tamaña derrota. Martín Pérez Guedes lamentó el resultado.

“Es difícil analizar ahora el partido, estamos en caliente. Es duro el resultado que se dio, no queda más que dar vuelta a la página. El hincha estuvo increíble, no era lo que esperaba nadie, ni nosotros. Hay que seguir”, manifestó

Jasson Curi Chang

El mediocampista argentino, no obstante, no bajó los brazos y destacó la fortaleza de la plantilla en momentos complicados.

“No encontramos muchas explicaciones, pero este grupo siempre va para adelante en las circunstancias adversas. Ahora hay que pensar en el partido del domingo”, agregó.

El domingo 17 de agosto, Universitario de Deportes visitará a Sport Huancayo por la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga 1. El duelo está pactado para iniciar a las 12:00 PM.

