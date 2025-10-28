Martín Pérez Guedes y el elogio a Jorge Fossati: “Uno de los mejores técnicos en mi carrera”

Tras los festejos por el tricampeonato en Universitario de Deportes vienen los agradecimientos y uno de ellos estuvo dirigido a Jorge Fossati. Esta vez, Martín Pérez Guedes se refirió al técnico crema y lo consideró como uno de los mejores técnicos que ha tenido en el fútbol.

"En Jorge he encontrado uno de mis mejores técnicos de toda mi carrera. Es un entrenador con mucha hambre de ganar cosas, te convence mucho y esa seguridad que te transmite al jugador le ayuda mucho y es la mejor decisión que pudo haber tomado el club", expresó en RPP.

Pérez Guedes también se refirió al futuro de Jorge Fossati y reveló que el plantel desea que continúe al frente del equipo el próximo año. “Jorge sabe lo que pensamos nosotros sobre él. Obviamente que a todo jugador nos gustaría que él se quede”, apuntó.

Luego, agregó: “Es muy importante para nosotros que él haya vuelto y nos ayudó a lograr este tricampeonato que significa mucho para el club, para el hincha, para nosotros”.

“Valera es el mejor ‘9′ del fútbol peruano"

Por otro lado, el volante de la U reconoció el esfuerzo de Alex Valera durante la temporada y lo consideró como el mejor delantero peruano de la actualidad.

“No solo es goles, es garra, te va a todas. Para mí, sin dudas es el mejor 9 del fútbol peruano, pero lejos. Hace un sacrificio enorme por el equipo y eso es importante”, sostuvo.

Finalmente, espera que los refuerzos para el próximo año sean claves para cumplir los objetivos de la temporada: “Van a seguir viniendo jugadores y bienvenido sea porque mientras más jugadores y competencia haya, mejores van a ser los resultados y mejor nos va a ir a todos”.

