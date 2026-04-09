Universitario de Deportes empató sin goles ante Deportes Tolima por la primera fecha de la Copa Libertadores 2026, y consiguió su primer punto en el Grupo B. Sin embargo, no todas son buenas noticias.

El periodista Gustavo Peralta señaló que Martín Pérez Guedes presenta un desgarro y es una baja confirmada para el duelo ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, el martes 14 de abril.

“Lamentablemente Martín Pérez Guedes tiene un desgarro, ya se le hizo la resonancia y arrojó que tiene un desgarro. Está descartado para el martes 14 de abril contra Coquimbo Unido en el Estadio Monumental”, informó.

El comunicador indicó que, a pesar de la predisposición del futbolista de recuperarse lo antes posible, no será posible su presencia en el duelo copero.

Asimismo, otras de las preocupaciones en el cuadro ‘crema’ son las dolencias de Andy Polo y Lisandro Alzugaray.

“Andy Polo tiene un problema en el tobillo y la rodilla, mientras que Alzugaray cuenta con un problema en los gemelos. Pero lo que me dicen es que ambos van a estar el martes 14 de abril”, destacó Peralta.