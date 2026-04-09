Resumen

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Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)
Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes empató sin goles ante Deportes Tolima por la primera fecha de la Copa Libertadores 2026, y consiguió su primer punto en el Grupo B. Sin embargo, no todas son buenas noticias.

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