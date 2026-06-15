Matías Di Benedetto se refirió al complicado presente que atraviesa Universitario de Deportes y no ocultó su preocupación por los resultados recientes. El defensor reconoció que el equipo no ha estado a la altura de las expectativas y aseguró que el grupo está enfocado en revertir la situación lo antes posible.

“Vamos a trabajar muy serio para poder revertir la situación. Muy difícil, muchos equipos de altura. No siempre se puede lograr lo que uno quiere”, declaró el zaguero, dejando en claro que el plantel es consciente del momento y de las dificultades que implica competir en estas condiciones.

Sin embargo, no solo habló del rendimiento dentro del campo. Di Benedetto también se mostró incómodo con declaraciones externas, apuntando directamente contra el representante Miguel Silveira, cuyas palabras generaron molestia en el entorno del club.

“No sé qué se le habrá cruzado por la cabeza para decir eso, dijo un disparate total”, sentenció el jugador, evidenciando su malestar y marcando distancia con cualquier comentario que, según él, no suma en un momento donde el equipo necesita tranquilidad y enfoque.