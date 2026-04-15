Matías Di Benedetto, defensor de Universitario de Deportes, fue uno de los jugadores que habló después de la derrota 2-0 ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores. El futbolista lamentó el resultado y aseguró que no hicieron un buen partido.

“La derrota es dolorosa. Teníamos la ilusión de hacer un gran partido y no nos salió lo que habíamos trabajado”, expresó en un principio el zaguero crema, quien fue titular y cambiado en el primer tiempo por una molestia.

Di Benedetto analizó el rendimiento del equipo. “Empezamos muy bien. Ellos encontraron el gol por error nuestro. Quedaba mucho partido por delante. No pudimos concretar. Abusamos de jugar lento y allí empezamos a mostrar desesperación. El déficit nuestro es tener más calma, más paciencia. Se nos complicó“, sostuvo.

“No salió lo que habíamos trabajado. Abusamos de jugar lento, entrando en desesperación. Debe ser difícil salir y que te pifeen. Sentí que no fue una carga normal”



Matías Di Benedetto, jugador de Universitario



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El defensor de la U también se refirió a las pifias contra Sekou Gassama, quien fue titular ante el ‘Pirata’ y no rindió como se esperaba. “Es la sensación que le quedó al hincha. Lógicamente, no nos gusta. Él está dolido. Debe ser difícil para cualquier jugador salir y que te pifien. Tiene el apoyo nuestro", comentó.

El argentino aguarda también que su lesión no sea de consideración. “Sentí una molestia, espero que no sea nada grave. Por eso salí”, explicó. Di Benedetto pasará revisión médica para determinar el grado de su lesión.

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