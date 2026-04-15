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Di Benedetto sobre pifias a Gassama: “Debe ser difícil salir y que te pifeen”. (Foto: Getty Images)
Di Benedetto sobre pifias a Gassama: “Debe ser difícil salir y que te pifeen”. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Matías Di Benedetto, defensor de Universitario de Deportes, fue uno de los jugadores que habló después de la derrota 2-0 ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores. El futbolista lamentó el resultado y aseguró que no hicieron un buen partido.

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