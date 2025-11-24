El defensor argentino Matías Di Benedetto, actual jugador de Universitario de Deportes, habló en el programa Enfocados, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde resaltó el trabajo táctico del entrenador Jorge Fossati, pieza clave en el tricampeonato crema en la Liga 1.

Durante la conversación, Di Benedetto recordó cómo Fossati implementó su idea futbolística desde los primeros días, enfocándose en la línea de tres defensores, sello característico de su carrera. El zaguero reveló que el uruguayo dedicó largas jornadas a explicar los fundamentos del sistema.

“Jorge (Fossati) nos encerró en el hotel y nos tuvo un montón de días metiéndole teórico, flechas por todo lado. El concepto lo conoce muy bien, jugó toda su vida así”, comentó entre risas, destacando el nivel de detalle con el que el técnico trabajaba.

Las palabras del defensor coinciden con lo que ya había expresado en 2023, cuando Universitario comenzaba a consolidarse bajo este modelo táctico:

“Trabajando con su filosofía, con la manera que él planteó ese sistema defensivo con tres centrales —y con esos laterales-volantes—, me parece que lo venimos haciendo bien. También fue muy importante empezar desde el orden, que fue en lo que él se enfocó, y así fuimos creciendo como equipo”.

El enfoque de Fossati no solo fortaleció la solidez defensiva del conjunto crema, sino que permitió que el grupo alcanzara una identidad táctica clara, elemento que —según los propios jugadores— fue determinante para que Universitario se proclamara tricampeón de la Liga 1.