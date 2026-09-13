Por Jasson Curi Chang

En ese vestuario donde en noviembre del 2023 apagaron la luz, anoche Universitario prendió los focos y puso el parlante a todo volumen. “Merengue solo sirve ganar, cada partido es una final; vamos Universitario...”, coreó el equipo crema. Una escena que muchos quisieran tatuarse en la piel. Calcaterra con el torso desnudo y apoyado en el hombro de Lapadula, Corzo abrazado de Fara y Santamaría gritando junto a Polo. Son los hombres del triunfo agónico, los que se ganaron ser la foto de portada y tener los reflectores encima; los que -como manda la tradición- hoy desayunarán el pan más rico de la panadería.

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