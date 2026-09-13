En la cancha: Alex Valera, el zurdo luchador incansable que camina derecho y anota con la diestra; Lisandro Alzugaray, el izquierdo cazador de balones que mete la punta del zapato derecho para cerrar un clásico estilo Universitario. Un triunfo 2-1 muy ‘U’, peleando hasta el último balón. Porque si sabe algo la camiseta crema es no rendirse hasta el final.

La ‘U’ es más guerrero que elegante, más jerarquía que toque fino, pero aún así anoche firmó con sangre un capítulo más de su historia. El resumen hablará de un triunfo pujante, los que vimos los 90 minutos podremos sacar mejores conclusiones.

Aún así, hace 8 años que la ‘U’ no sabe de derrotas en Matute. Hoy el cuadro crema despierta con una paternidad de cuatro triunfos (2019, 2022, 2023 y 2026) y dos empates (2023 y 2025) consecutivos sobre su clásico rival. Además, en ese historial de duelos oficiales que se hizo viral en la semana previa, alcanzó su victoria 110 y se acerca a los íntimos que suman 112. Los otros 81 clásicos por los puntos en cancha acabaron empatados.

Alzugaray anota el 2-1 en Matute tras el desconcierto entre Chávez y Duarte. | Fotos: Giancarlo Ávila/ @photo.gec

Clásico es ganarte

Fue un clásico definido por las emociones de una torpeza final, pero también con un pésimo árbitro de Micke Palomino. Muy permisivo con los balones divididos y que sacó tarde las primeras tarjetas amarillas. Se equivocó en córners, se dejó gritar por los jugadores y será juzgado por el tribunal de las redes sociales porque en el 1-0, Valera sacó volando a Garcés.

El epitafio de un clásico aburrido estaba casi escrito. La ‘U’ se adelantó porque tiene a esa dupla indomable que corre, choca y anota con Lapadula y Valera en el primer tiempo. Luego, Héctor Cúper quiso hacer una jugada de ajedrez y terminó quemando su pizarra en la complementaria con tres cambios (Calcaterra, Alzugaray y Fértoli) que, si bien buscaron refrescar al equipo, terminaron por entregarle el protagonismo a Alianza Lima.

Más por amor propio que por fútbol, los íntimos le confiaron el balón a Jairo Vélez y el creativo se inventó una jugada brillante que terminó en gol del siempre cuestionado Girotti. Ahí, entre el minuto 77 del 1-1 hasta el final, Alianza mordió las piernas cremas buscando el triunfo.

Lizandro Alzugaray no perdonó error de Alianza Lima y le dio el triunfo a Universitario. (Fotos: Giancarlo Ávila/ @photo.gec)

Lo pudo lograr si Vélez conectaba una tijera o si Garcés clavaba bien un cabezazo que chocó en el palo. Sin embargo, el destino le tenía preparado un último acto al equipo de Héctor Cúper.

El blopper del siglo

Pocas veces en un clásico, una jugada ha sido tan trascendental. A la ‘U’, que pateó 4 veces al arco en todos el partido, los últimos segundos de los 7 minutos de descuento parecía molestarle el empate. Cúper se sentía culpable y no dejaba de dar indicaciones. Con el reloj cerca al final, entonces, César Inga corrió por su banda y sacó un pase largo que, primero, pivoteó Valera hacia el área de Alianza Lima.

En medio de la confusión, de los rebotes, de los gritos que nadie escuchó, Chávez no se entendió con el portero Duarte y el balón le quedó servido a Lisandro Alzugaray. Con el arco vacío, y frente a una tribuna sur que palidecía por el error, ‘Licha’ sentenció el clásico del Clausura 2026.

El 2-1 pone a la ‘U’ como líder del torneo con 20 puntos y a la espera de que hoy Sport Boys derrote a Garcilaso en el Callao. El ‘Tetra’ aún está en el horizonte y eso no se lo saca nadie al tricampeón peruano.

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