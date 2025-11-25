Carlos Galván, histórico defensor de Universitario de Deportes, no se quedó callado frente a las comparaciones que ha generado Williams Riveros. El paraguayo, tras un paso destacado por la institución merengue, señaló en ‘Enfocados’ que se le comparaba con Galván, pero se defendió con argumentos contundentes: “Él es histórico acá porque tiene un título creo, y yo tengo tres”.

La réplica del exjugador no tardó en llegar y fue directa. En su intervención en el programa ‘A Presión’, Galván respondió con dureza: “Uno me puede atar los cordones, el otro lustrar los zapatos y el otro cambiar los toperoles, suficiente”. Esta frase resume el tono de desdén con el que Galván ve las comparaciones actuales.

Pero esta disputa no solo es personal: también habla del legado dentro de Universitario. Galván defendió su trayectoria, asegurando que el valor real no está solo en los números, sino en el estilo de juego y en la consistencia a lo largo de los años. Para él, Riveros no lo supera en esos aspectos fundamentales.

Este enfrentamiento mediático plantea un dilema interesante para los hinchas cremas: ¿qué pesa más, los títulos conseguidos o el carácter y el estilo dentro del campo? Mientras Riveros exhibe un palmarés más amplio con tres campeonatos, Galván reivindica su lugar desde la experiencia y la calidad de juego que ofreció en su momento. La comparación, lejos de cerrar, parece estar lejos de extinguirse.