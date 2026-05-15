Por Jean Pierre Maraví Coppa

Era lo que necesitaba Universitario en estos momentos de crisis deportiva. La voz de Héctor Cúper suena con autoridad e inspira el respeto que se merece su nombre. “Cuando estás en un grande, debes exigirte a lo grande”, fueron sus primeras palabras, dejando claro el camino que marcará en Ate.

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