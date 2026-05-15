Era lo que necesitaba Universitario en estos momentos de crisis deportiva. La voz de Héctor Cúper suena con autoridad e inspira el respeto que se merece su nombre. “Cuando estás en un grande, debes exigirte a lo grande”, fueron sus primeras palabras, dejando claro el camino que marcará en Ate.

Llegó ayer por la mañana a Lima y de inmediato sintió lo que le esperaba. Las reacciones en las redes sociales y mensajes que recibió lo impactaron y le dieron a entender lo que significa el club. “Cuando llegó la oferta, vimos que es la ‘U’ de Perú y dijimos: ‘vamos’”, contó.

El cuerpo técnico del entrenador lo integran sus asistentes Santiago Cúper y Carlos Amodeo, y el preparador físico Zacarías Gaggero. El tetracampeonato es el objetivo en el club crema y Cúper llegó para encaminar el equipo hacia ese hito. “El objetivo siempre debe ser el mayor, ganar todo”, aseguró. Pero recalcó que decirlo es fácil, por lo que “tendrán que pelearla” para alcanzar los objetivos.

Sobre el tipo de equipo que verá el hincha, el técnico argentino fue cauto en lo que se podría ofrecer. Y más en el tema táctico de jugar con línea de tres al fondo. “Yo tengo un sistema, pero lo peor que puedo hacer es imponer algo si no tengo el convencimiento de los jugadores”, aclaró.

“No se puede cambiar todo de un día para otro”, explicó sobre las formas de dirigir. “Sé que me voy a tener que adaptar, pero ellos también tendrán que adaptarse a mí”, agregó.

Cúper llega con un currículo importante, por lo que para él el trato especial dentro de un club “es para el equipo”, aunque reconoce que hay jugadores especiales, pero se debe mantener un equilibrio entre todo. Mientras, su primera tarea será enrumbar el camino del primer equipo para luego también dar una mirada a los menores y ver la manera de que jóvenes se unan al primer equipo.

Su debut y la clave

Recién el sábado se pondrá al mando del plantel. Es decir, esta noche será ‘Coco’ Araujo el que dirija el duelo ante Grau (8 p.m.) por la fecha 15 del Apertura.

El debut de Héctor Cúper al mando del cuadro crema será el miércoles en la Copa Libertadores cuando visiten al Nacional de Uruguay. El partido es clave para los peruanos para definir si se mantienen con vida en el torneo.

Pero primero para la ‘U’ está el duelo de esta noche ante los piuranos. La fecha inicia antes, con el duelo entre FC Cajamarca y Sporting Cristal, el otro equipo peruano que juega la Libertadores.

Así, nuevos aires se respiran en Ate y Cúper es elegido para arreglar todo para que sigan soñando con el tetracampeonato.

Lo que no se vio

La expectativa por ver por primera vez a Héctor Cúper en el Perú como entrenador de Universitario de Deportes se sintió desde varios minutos antes de que iniciara la conferencia. En el Pullman de San Isidro no fue una presentación cualquiera. Desde el ingreso llamó la atención la presencia de seguridad que había alrededor de dicho salón, algo que en el fútbol peruano no suele verse con tanta frecuencia cuando un club presenta a un entrenador para dirigir a su plantel principal.

El lugar quedó corto. Cerca de 60 periodistas llegaron para seguir de cerca las primeras palabras del técnico argentino. Había cámaras levantadas, micrófonos buscando espacio y reporteros tratando de acomodarse para no perder ningún detalle. Por momentos, moverse dentro del salón era complicado.

Lo que no se vio de la presentación de Héctor Cúper

Y era inevitable pensar en el recorrido de quien estaba sentado al frente. Cúper, que dirigió en estadios históricos como Inter de Milán, Valencia, entre otros clubes y vivió noches de enorme presión en Europa, ahora estaba en un hotel de San Isidro rodeado de flashes, preguntas y celulares apuntándole desde todos los ángulos.

Un escenario distinto, pero con una expectativa igual de grande. Quizás en 1996 cuando dirigía a Lanús y vino a Lima para enfrentar a Alianza Lima su presencia no había generado el ruido que hoy genera.

Mientras hablaba sobre trabajo, paciencia y exigencia, los periodistas oían atentamente para preguntar todo lo que el hincha de la U quiere saber sobre su metodología de trabajo, sistema táctico y manejo de grupo.

Héctor Cúper destacó el impacto internacional que ha generado su llegada a Universitario y señaló que la repercusión en redes sociales refleja la magnitud del club. “Esta noticia recorre el mundo gracias a la U. Estoy sorprendido con las redes sociales y eso marca la importancia de la institución”, expresó.

Asimismo, dejó en claro que la exigencia será alta tanto para él como para el plantel. “Vamos a hacer todo lo posible porque la exigencia para nosotros es muy fuerte y también para el equipo. Cuando estás en un grande tienes que exigirte”, afirmó.

El entrenador argentino también pidió paciencia respecto a los cambios que busca implementar. “Entiendo que para cambiar se necesita tiempo, las cosas no son mágicas y se tiene que trabajar. No es el momento de mañana, pero dentro de un plazo hay cosas que se pueden ir cambiando”, sostuvo.

Sobre el esquema táctico y la posibilidad de modificar el 3-5-2, el técnico argentino evitó adelantar decisiones y dejó en claro que prioriza la adaptación del equipo antes que imponer una idea. En ese sentido, señaló: “Lo peor que puedo hacer es imponer un sistema si no tengo un convencimiento de los jugadores. Sí tengo sistemas, pero siempre hay que tener un plan B”.

Al ser consultado sobre el mensaje que le daría al plantel en esta nueva etapa al mando de Universitario, Héctor Cúper evitó enviar declaraciones públicas y dejó en claro que prefiere manejar ese tipo de temas de manera interna con sus dirigidos: ”No me gustaría dejar un mensaje a los jugadores a través de un micrófono, se lo digo directamente a los jugadores. Yo quiero imaginar que la predisposición de los jugadores va a estar bien y eso es lo que me abstengo. Todavía no hemos tenido un encuentro“, agregó.

Asimismo Cúper dijo que la negociación fue rápida y que no se contactó con nadie para preguntar sobre lo que significaba dirigir a Universitario. “Yo no pregunté nada, me dijeron Universitario de Perú y dije listo. No dije espere, voy a preguntar a Juancito, nada eso, solo dije listo”, agregó.

Al final, más allá de una conferencia de prensa, quedó una sensación clara: Universitario no presentó a un entrenador más. Presentó a un nombre que hizo que todos voltearan a mirar.