“Mientras siga rindiendo, las puertas de algunas ligas estarán abiertas”: Valera cerca de un nuevo récord y lejos de la Liga 1. ¿Es posible venderlo a fin de año?

Sentado en el sillón de la Fe de Cuto, Alex Valera cuenta su verdad. “Tío, tenía 5 soles para pagarme los pasajes ida y vuelta del entrenamiento y lo que quedaba era para mi cena”. Ahí radica la fortaleza inquebrantable de un jugador que se formó así mismo y cumplió su sueño de chibolo. “Ayudé a construir la casa de mi mamá”. Después de eso, no hay cima que no se pueda alcanzar, y por eso premios como ser elegido el futbolista del mes de setiembre por la Liga 1 Te Apuesto son por puro merecimiento del delantero de Universitario de Deportes.

Hace cinco años es el goleador de Universitario de Deportes en cada temporada. Suma 69 tantos y está a 11 de meterse al Top 10 de máximos artilleros del club. Así están repartidos sus goles por año: 13 (2021), 12 (2022), 16 (2023), 13 (2024) y 15 (2025). Le quedan 6 partidos del Clausura para romper su propio récord anual, asegurar el tricampeonato con la ‘U’ y darle un mayor peso a las últimas declaraciones de Álvaro Barco, Director Deportivo crema.

“No cabe duda que (Valera) merece un contrato importante aquí. Me gustaría tener a Alex durante mucho tiempo, pero de repente merece tener otra oportunidad en el extranjero. Tal vez poder venderlo y tener un beneficio tanto para el club como para él. Vamos a esperar con tranquilidad”, se rindió el directivo ante el delantero.

Como hizo público el mismo Valera en podcast nacionales, la experiencia que tuvo en el 2022 en el Al Fateh de Arabia Saudita fue un trago amargo en su carrera. “Me arrepentí de haber ido”, confesó. Sin embargo, a su vuelta se convirtió en el delantero determinante que lideró el ataque merengue que consiguió el ‘Matutazo 2023″ y el título 27 para la ‘U’.

Delantero a la venta

Valera vive un gran presente, en la temporada 2025 anotó 7 veces en el Apertura, suma 7 más en el Clausura y fue clave un gol suyo al Barcelona SC para conseguir una victoria de local en la Copa Libertadores.

“Antes, a los 29 años, ya se consideraba viejos a los jugadores, pero mientras siga rindiendo en la ‘U’ en el torneo local, en la Copa Libertadores y lo haga también en la selección las puertas de algunas ligas estarán abiertas”, comenta Víctor Zaferson, periodista y scout peruano que sigue los legionarios nacionales por el mundo.

“El problema va a ser el precio. Si la U lo vende es posible que el precio no supere el millón de dólares. A los jugadores peruanos mayores de 25 años generalmente los quieren libres, a préstamo o pagando la cláusula de salida, si la tiene. Creo que este último caso puede ser el de Valera”, añadió Zaferson.

Hoy, Valera tiene un valor de mercado de 940 mil dólares, según Transfermarkt. “Tiene que hacer más goles en la Copa Libertadores y en la selección. Eso pesa bastante. Por lo que veo en otros países de Sudamérica, aún puede emigrar, pero es posible que sea en un precio menor al millón de dólares. Las Ligas de Asia: Japón, Corea del Sur y China. Sabbag (1997) está en Corea, Ormeño (1994) en China, entre otros. Esas son ligas en las que puede tener opciones. No descarto Brasil y Argentina, pero clubes menores y a bajo precio. Ese es el problema. Le conviene Asia. En Europa Rusia (Yordy Reyna, 1993), Ucrania, Azerbaiyán, etc, son ligas que siempre fichan delanteros mayores de 25. Hay muchos brasileños”, compartió el también scout.

Por otro lado, Alonso Contreras, periodista nacional que cubre a los peruanos en la MLS para DIRECTV Perú, nos dio un balance de por qué sí y por qué no Valera podría interesar en la liga donde juega Messi.

“Sí, porque es un jugador barato y de Sudamérica. La MLS tiene buen concepto de los peruanos, por su rendimiento y precio. Y no, porque no es un jugador de selección que marque la diferencia, aún sigue en la liga peruana, no es joven y el jugador peruano pide mucho dinero”, le dijo a El Comercio.

Según como se mueva el mercado, hacia diciembre el futuro de Alex Valera aún no está definido. Tal vez, antes de fin de año tiene una feliz novedad.

