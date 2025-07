Miguel Ángel Torres: “En nuestro equipo no hay hinchas de otro equipo, tampoco gente con aspiraciones políticas ni amigotes de Gremco”

¿Qué te lleva a esta decisión? ¿Cuáles son los motivos para tu postulación?

Yo lo veo como una linda oportunidad. Yo creo que lo que me inclina o lo que me lleva a tentar este puesto en el club es el amor que le tengo a la institución, como también pienso y confío con el grupo con el que estoy trabajando por el deseo de hacerlo más grande aún.

¿Qué tan preparado te sientes para asumir este reto?

Yo creo que esto no es un tema político. Este es un tema de apoyo al club. Creo que cumplo con el perfil. Además de los estudios correspondientes, hice una maestría en gestión pública. Yo he estado el mayor tiempo de mi vida involucrado en la gestión pública como subgerente o gerente de deportes. He sido director deportivo y también dirigente en el club Sport Boys, en el cual obtuve mucha experiencia. Ascendimos a Sport Boys de Segunda División a Primera División. Hicimos cosas muy importantes como, por ejemplo, siendo un equipo de segunda división, traer al Chapecoense de Brasil, sacar a Boys del Miguel Grado y llevarlo una presentación a estadio lleno en el Estadio Nacional. Siendo un equipo de segunda, llevamos y lo hospedamos en el corazón de Manhattan para un partido amistoso en Patterson y luego pudimos coronar y subir a primera división en un partido único en la ciudad de Cusco frente a César Vallejo y así también mencionar que soy fundador de lo que fue el proyecto Embajadur Crema, que hace muy poco tuvimos la oportunidad de condonar un monto que fue un poco más de 5 millones de soles. Creo que junto con mi grupo de trabajo tenemos vasta experiencia como para llevar al club a lo más alto.

Entiendo que a ti todavía te están pagando parte de la deuda que tenía el club contigo...

Es correcto. Yo vengo cobrando, pero yo quisiera por un tema de necesidad, porque siempre converso con, digamos, acreedores laborales, y me mencionan por qué se extinguió lo que es Embajadur crema y ahí es donde yo manifiesto que no podemos hacer cosas buenas que parezcan malas, no podemos competir con el club. Si el club ya está pagando las acreencias, nosotros no podemos hacer lo mismo, extinguimos embajador y que sea el único medio eh el club que pueda pagar en ese entonces las acreencias o las deudas que tenía con todo el personal eh laboral.

¿Cuál es tu relación con Ferrari luego de que se supiera de su postulación a la administración de Universitario? ¿Has hablado con él?

No, no he tenido la oportunidad de hablar con Jean. Con quien sí me entrevisté en algún momento fue con Franco Velazco, la persona la cual también está postulando para ser administrador. Me pareció una bella persona. Esto fue cuando condonamos la deuda. Entré al club después de mucho tiempo y la verdad que me llevé una grata impresión por parte de ellos, pero con Ferrari lamentablemente no. Más allá de ser amigos, no he podido, no he tenido la oportunidad de poder conversar.

¿Crees que sería importante este diálogo?

Sí, por supuesto. Mi idea es sumar, sumar y seguir haciendo importante al club, crecer lo más que se pueda. Y es importante, obviamente, Jean es una voz autorizada de poder con el cual puedo conversar y poder sacar muchas conclusiones.

¿Hace cuánto tiempo que te vienes preparando para asumir este reto?

Lo que pasa es que se ha dado con el tiempo. El puesto calza justo en mi perfil. La verdad yo no estudié como para poder calzar en el perfil del administrador temporal del club. Yo me me especialicé, yo estudié, como siempre digo, que quemé pestañas porque estuve involucrado en la gestión pública y para la gestión pública, para ser tener un cargo importante de funcionario se necesita ser licenciado o en su defecto bachiller y egresado de una maestría. Yo estaba enfocado en eso, pero ahora que se abrió esta oportunidad creo que estoy lo suficientemente capacitado como para poder hacer cosas importantes dentro del club.

La SUNAT anunciaría al nuevo administrador el 2 de agosto, es decir días antes del aniversario del club, una fecha especial...

Sí, sí, la verdad que sí. Yo estuve gracias a Jean que me invitó al evento de la Noche Eterna, la noche del Centenario. La verdad fue bastante emocionante. Tuve la oportunidad de ir con mis dos hijos. Ellos sintieron lo que es Universitario de Deportes desde las entrañas. Así es que ojalá, si Dios quiera y todo sale bien, se pueda dar esta linda oportunidad.

Comunicado de la SUNAT respecto a la renuncia de Jean Ferrari. (Foto: @gustavoperalta4)

¿Qué significa para ti universitario?

Para mí Universitario de Deportes es una religión. Para mí Universitario es todo, porque gracias al club, gracias a la institución, soy lo que soy. Es donde me formaron, donde fui adquiriendo valores porque me dieron una formación integral. La familia que tengo, los estudios que tengo, es gracias a la “U”, porque todo he sabido canalizarlo para darle una calidad de vida a mi familia. Así es que siempre que me mencionan acerca de Universitario de Deportes y me preguntan qué es para mí, yo digo que para mí es todo, para mí es mi religión.

¿Actualmente sigues laborando en la federación, pero ya hay una conversación previa en caso logres la administración? ¿Cómo es esa situación?

Sí, por supuesto. Yo ya hablé con las personas necesarias y les he comentado mi intención de poder tentar ser el administrador del Club Universitario de Deportes. Yo vengo trabajando en la dirección de desarrollo en la Federación Peruana de Fútbol.

¿Quiere decir que ya tu renuncia está lista?

Sí, es correcto. Quiero asumir este tremendo desafío.

¿Qué dirías a quienes especulan que eres el candidato de Lozano para ingresar Universitario?

No, o sea, a mí me contrata la Federación, pero no el presidente. Yo tengo mis jefes directos. Yo no tengo relación directa con el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

¿Pero has conversado con él en los últimos días?

No, la verdad es que él debe tener sus prioridades. Yo soy un simple trabajador más dentro de la Federación Peruana de Fútbol. Puedo descartar y decir que no tengo ninguna relación con Lozano, como también descarto que en mi grupo de trabajo esté, digamos, conformada por personas o profesionales que han tenido iniciativas o proyectos a favor del club. Mi grupo de trabajo está compuesto por profesionales altamente calificados que no han estado vinculados con la institución.

¿Has conversado con algún futbolista del plantel?

Aún no; creo que es indispensable conversar con los jugadores y comando técnico siempre. Sin embargo, en este momento, por las funciones que aún ejerce la actual administración, todavía no hemos tenido el contacto con ningún futbolista del primer equipo. De hecho, espero poder hacerlo en los próximos días. Pero si les adelanto que como ex jugador para mi ellos y el comando técnico, así como la hinchada, son lo más importante, y deberían sentirse tranquilos porque se respetarán los contratos y acuerdos vigentes. Cada jugador es un activo valioso para Universitario y merece estabilidad y respeto, especialmente en medio de un proceso sensible como este. Cuando llegue el momento formal y legal correspondiente, si somos convocados por SUNAT, estableceremos el diálogo directo y transparente que merece el grupo. Como exjugador de la ‘U’, sé lo que significa vestir esta camiseta. Por eso, mi compromiso es cuidar al plantel, darles las condiciones adecuadas y construir juntos un camino de gloria para este club tan grande.

Miguel Ángel Torres es opción como administrador de Universitario. (Foto: X)

Entiendo que tu grupo de trabajo viene con una garantía de 10 millones de dólares. ¿Es así?

Eso es correcto. Esos 10 millones de dólares es para garantizar el pago del plan de viabilidad. En nuestro plan de trabajo vamos a mencionar todo ese tipo de cosas. También quisiera aclarar que en redes sociales señalan que Rainer Torres, mi amigo Rainer, va a ser parte de este proyecto. Puedo descarta eso. Él ha manifestado que estará viajando a Alemania a capacitarse.

¿Pero no descartas que sea parte en algún momento?

Yo creo que hay una frase que me ha gustado mucho de que la “U” es de su gente. Y eso es lo que yo quiero hacer, quiero unificar a todo los hinchas de la “U” para salir de este hoyo, bueno, del hoyo que estamos saliendo, la “U” es de todos y yo creo que el pilar más importante que tiene la “U” es su gente.

¿Quién pone esos 10 millones de dólares y por qué? ¿cuál es su beneficio?

A ver, en principio creo que si hay algo en lo que todos coincidimos es que la “U” y sus ingresos tiene que seguir creciendo. No habrá ningún aporte. De lo que se trata es de un hincha de la “U”, un empresario exitoso en varios rubros entre ellos el minero, a quien convocamos precisamente por su experiencia para que integre la junta de administración temporal. De lo que se trata es de que ante un eventual problema financiero que ponga en riesgo el plan de viabilidad, haya una persona, o más, dispuestas a poner una carta fianza a favor del club, para asegurar los pagos. Pero no nos ponemos en esa situación, porque continuaremos trabajando en el crecimiento de la institución. Si se activara esa situación hipotética de requerir recursos, todo se haría con la mayor transparencia: se constituiría un fideicomiso supervisado por una entidad regulada para que a través de esos fondos se puedan cumplir las obligaciones. Es una herramienta técnica y ética. Pero, nuevamente, ese es un supuesto al que no vamos a llegar. La ‘U’ no pierde ni compromete activos ni autonomía. Todo lo contrario: gana respaldo, liquidez y gobernabilidad sin asumir deuda.

Franco Velazco, mano derecha de Jean Ferrari, confirmó hace unos días que postulará al cargo de administrador de Universitario para asegurar el continuismo del buen trabajo realizado por Ferrari.

¿Está contemplado modificar el plan de viabilidad establecido por Ferrari a 30 años o puede asegurar que se respetará lo ya acordado y eso no se toca?

Nuestra posición es clara: respetaremos íntegramente el marco del plan de viabilidad vigente, porque es un compromiso institucional firmado con SUNAT y forma parte de la estabilidad financiera del club. Sin embargo, respetar no significa resignarse a lo mínimo. Lo que queremos es optimizar su ejecución, fortalecer las fuentes de ingreso, generar mayor solvencia y, si es posible en el futuro, acelerar los pagos sin comprometer el crecimiento deportivo ni social del club. No vamos a desequilibrar nada de lo avanzado. Al contrario: vamos a protegerlo y mejorarlo con una gestión moderna, transparente y cercana a la gente. La sostenibilidad del club es sagrada. Y el cumplimiento con la SUNAT es intocable.

¿Existe una propuesta clara para la salida del régimen concursal y el retorno a una administración societaria elegida por los socios?

Universitario le pertenece a su gente, al hincha crema de toda la vida, al socio, al abuelo que llevó a su nieto al estadio, al joven que nunca ha dejado de creer. El club nunca ha dejado de ser del pueblo crema. Lo que ha pasado es que, debido a una situación crítica que se arrastraba por años, se ingresó a un proceso concursal que limitó el derecho de los socios a decidir. Eso no puede ni debe ser eterno. Nuestra propuesta contempla una salida ordenada, responsable y viable. ¿Cómo? Cumpliendo rigurosamente el plan de pagos con SUNAT, sin fallar ni un solo compromiso; generando nuevos ingresos sólidos y sostenibles para fortalecer al club en lo deportivo, institucional y financiero; preparando el camino legal y organizativo para el retorno a una administración elegida democráticamente por los socios, y también estructurando un sistema moderno y transparente que permita que más hinchas puedan convertirse en socios y formar parte activa del club que aman. Porque no se trata solo de cumplir con la ley, sino de reconstruir el vínculo entre el club y su gente. Y estamos convencidos de que eso se logra abriendo las puertas, no cerrándolas. Queremos que el próximo gran paso institucional lo dé el hincha, con su voz, con su voto y con su participación directa. La ‘U’ es de su gente , y el pueblo crema tiene derecho a decidir.

¿Cuál es su relación con Omar Chehade, es parte de su equipo?

Al doctor Omar Chehade lo respeto como profesional, como hincha de la ‘U’ y como peruano comprometido con el fortalecimiento del deporte. Él y los demás congresistas que apoyaron fueron una pieza clave en la elaboración y promulgación de la nueva Ley del Fortalecimiento del Fútbol Profesional, que marcó un antes y un después en la institucionalidad de los clubes. De hecho, recuerdo que cuando la propia administración actual necesitaba respaldo legal o político para defender al club, lo mencionaban y lo etiquetaban públicamente como aliado estratégico. En mi caso, Chehade no forma parte del equipo técnico que hemos presentado oficialmente a SUNAT. Mi propuesta está integrada por profesionales con trayectoria directa en gestión deportiva, legal, financiera y social, con funciones bien definidas, que se dedicarán exclusivamente a la gestión, que ven a la “U” como el club más grande del Perú. Yo agradezco todos los respaldos sinceros, vengan de donde vengan, y así como Chehade y los muchos otros profesionales que quieran aportar son bienvenidos con sus ideas. Pero quiero dejar en claro que mi compromiso es con una administración profesional, sin cuotas políticas, sin repartos, sin intereses externos. La ‘U’ se gestiona con amor, con transparencia y con capacidad. Esa es la única camiseta que vamos a defender.

¿Quiénes conforman su equipo de trabajo? ¿quién será el director deportivo y gerente deportivo?

Hemos conformado un equipo técnico, legal, financiero, social y deportivo con profesionales altamente capacitados, identificados con Universitario y con experiencia comprobada en gestión moderna, honesta y transparente. En mi caso considero que mi experiencia como futbolista contribuirá muchísimo en esta etapa del proceso en el que se encuentra la “U”, una etapa de consolidación que debe poner primero en el centro a los jugadores y al comando técnico que son los que nos dan los triunfos en la cancha. Conocemos esos espacios y sabemos cómo trabajar ahí. Creo que eso fue, en parte, una de las razones de éxito de Jean Ferrari. Todos los integrantes del equipo son, además, hinchas acérrimos de Universitario de Deportes. Ese fue el primer requisito para integrar esta lista: amar al club profundamente, desde la cuna, desde la tribuna, desde la historia. Por respeto al proceso, esperaremos la invitación formal por parte de SUNAT para sustentar oficialmente nuestro plan ante el comité evaluador. Luego de eso, en el momento oportuno, se darán a conocer los nombres que asumirán los principales cargos operativos, incluyendo el director deportivo y el gerente deportivo. Lo que sí puedo asegurar es que no se trata de improvisados ni de nombramientos por amistad. Todos han sido seleccionados por mérito, trayectoria y compromiso con los valores que representan los 100 años de historia de la ‘U’.

Jean Ferrari es administrador de Universitario desde el 2021. Estuvo a la cabeza del club en el bicampeonato 2023-2024 y elaboró el Plan de Viabilidad para que la 'U' pague su millonaria deuda. (Foto: El Comercio)

¿Chemo del Solar se sumaría al club en caso seas elegido administrador temporal?

Chemo del Solar es una figura importante en la historia de Universitario, y como tal, siempre será valorado por lo que representa. Pero hoy, más allá de nombres, lo esencial es fortalecer un proyecto institucional que asegure continuidad, respeto y excelencia en la gestión. Actualmente, Universitario cuenta con un gerente deportivo que trabaja para el club, no para una persona. Y eso es lo correcto. Porque la ‘U’ está por encima de cualquier individualidad, cargo o ciclo. Esa visión institucional es la que defendemos. Si se nos otorga la responsabilidad de conducir esta etapa, evaluaremos cada decisión con criterio técnico, visión deportiva y, sobre todo, pensando en el bien mayor del club. Quienes se sumen al equipo lo harán por mérito, por capacidad y porque llevan a la ‘U’ en el corazón. Esa ha sido, y seguirá siendo, nuestra única línea de selección.

Ferrari ha dicho que evalúan no sumarse a 190sports y quedarse sin televisación. ¿Cuál es su postura respecto al futuro de la ‘U’ con los derechos de televisión?

Universitario no puede darse el lujo de quedarse sin televisación. Lo que está en juego es la estabilidad económica del club, su proyección internacional y la posibilidad de acercar al hincha a cada partido. Respetamos el debate y la evaluación que viene haciendo la actual administración, pero creemos que cualquier decisión de esta magnitud debe tomarse con responsabilidad institucional, con mirada técnica, legal y financiera, y pensando exclusivamente en el bien de la ‘U’. Si somos convocados por SUNAT, nuestra postura será clara: defenderemos un contrato que garantice ingresos sostenibles, máxima exposición para el club y respeto absoluto por la historia e identidad de Universitario de Deportes. Además, abriremos el debate a todos los actores importantes del club, incluido el hincha, para que una decisión tan trascendental no sea tomada a espaldas de la comunidad crema. No venimos a imponer, venimos a construir. Pero también tenemos claro que la ‘U’ debe ser protagonista, no rehén de intereses ajenos.

¿Qué pasará con Campo Mar y otros activos, hay alguna propuesta para incrementar ingresos con eso?

Campo Mar no es solo un activo, es parte de la memoria viva de Universitario de Deportes. Y lo vamos a honrar como se merece. Ya tenemos una propuesta estratégica y bien diseñada para transformar Campo Mar en un motor de ingresos sostenibles para el club, sin tocar su propiedad, sin concesiones oscuras, y sin hipotecar el futuro de la institución. Nuestra visión es que Campo Mar se convierta en un verdadero paraíso crema: un centro de alto rendimiento para nuestros menores, un espacio familiar para el hincha, un punto de encuentro social, recreativo y cultural, abierto todo el año, pero especialmente activo durante el verano. Lo mismo aplicará para otros activos del club: vamos a protegerlos, revalorarlos y convertirlos en plataformas sostenibles para el crecimiento institucional. Nunca más veremos nuestros espacios como terrenos para vender, sino como el corazón del futuro que queremos construir con y para nuestra gente.

¿Cuáles son los pilares de tus propuestas? Velazco propone elevar ingresos 20% anual (25 millones al año) por ejemplo...

Antes de proyectar cifras, lo responsable es realizar un análisis exhaustivo de los estados financieros del club, revisando los estados de resultados, flujos de caja y notas explicativas, para determinar con precisión cuáles son las fuentes de ingresos reales, su comportamiento histórico y su margen de crecimiento. Lamentablemente, esa información no es pública actualmente, y eso limita cualquier estimación rigurosa. Por eso, si se nos otorga la responsabilidad de administrar el club, implementaremos un Portal de Transparencia Económica, donde tanto los acreedores como los hinchas puedan consultar periódicamente las cifras del club, como sucede en cualquier empresa que cotiza en bolsa. Esa es la manera moderna, profesional y ética de gestionar una institución tan grande como Universitario de Deportes. A partir de esa información verificada, se podrá construir una estrategia de ingresos sólida. Lo que sí puedo afirmar es que el potencial económico de Universitario está claramente subexplotado, y con una gestión profesional y estratégica, esos ingresos pueden duplicarse en el mediano plazo sin comprometer la sostenibilidad financiera. Además, es importante recordar que el activo más importante del Club es su hinchada, que representa la mitad más uno del país. Somos millones que sentimos, vivimos y defendemos estos colores todos los días. Sin embargo, existe una brecha enorme entre ese poder popular y el modelo de ingresos actual, y nuestra propuesta apunta justamente a cerrar esa distancia: acercar el club al hincha, y convertir ese sentimiento masivo en una fuerza económica, cultural y social que respalde todos los objetivos institucionales.

¿Cuáles son esos pilares entonces?

Primero está el fortalecimiento institucional y transparencia financiera, esto a través de la implementación de una administración moderna, con auditoría externa, reportes trimestrales y un modelo de gobernanza participativa. Portal de transparencia y control cruzado por los acreedores. Luego está la profesionalización total del modelo de gestión a través de la incorporación de perfiles especializados en marketing deportivo, planificación financiera, estrategia comercial y operaciones deportivas. Además, se implementarán sistemas de gestión certificados con normas ISO, especialmente en áreas clave como calidad, cumplimiento, seguridad de la información y procesos administrativos, para garantizar estándares internacionales de eficiencia y control. Y en tercer lugar, la diversificación e innovación en ingresos.

¿Cómo se logrará generar más ingresos?

Con la renegociación técnica de derechos de TV, activación de marcas, estrategia digital, valorización del día de partido y explotación sostenible de activos como Campo Mar. A eso hay que sumarle la participación directa del hincha, a través del diseño de un modelo legal y organizativo para que el hincha pueda ser parte activa del club y elegir a sus autoridades en un futuro democrático. Universitario será una institución abierta, moderna y participativa. Y como último punto está la sostenibilidad deportiva con identidad. Esto implica fortalecer la cantera, el fútbol femenino y la captación nacional, con un modelo de juego alineado a la historia e identidad de la ‘U’. En resumen: no se trata de lanzar cifras en el aire, sino de tener la capacidad de ejecutarlas con rigor técnico, pasión institucional y transparencia total. Y en ese camino, nuestro compromiso es absoluto. Finalizo señalando que en nuestro equipo de trabajo, no hay hinchas de otros equipos, tampoco gente con aspiraciones políticas, ni mucho menos amigotes de GREMCO. Nos presentamos cumpliendo todos los requisitos y plazos, y sería un gran honor trabajar para el club que me dio todo desde las canteras, la primera cantera categoría 82.

