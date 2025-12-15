Miguel Rondelli tomó la palabra luego del triunfo por 2-0 de Cusco FC frente a Sporting Cristal, un resultado que le permitió al cuadro incaico quedarse con el subcampeonato de la Liga 1 y asegurar su pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El técnico del elenco imperial resaltó la identidad futbolística que logró consolidar en su plantel y no dudó en señalar que, desde ese aspecto, su equipo mostró un mejor desempeño que Universitario a lo largo de la temporada.

“En el primer partido del año, cuando empatamos 1-1 en casa ante UTC, se escucharon algunos cuestionamientos, pero con el tiempo la gente terminó sintiéndose representada por nuestra forma de jugar”, comentó en zona mixta ante la prensa.

Además, subrayó el valor emocional de lo construido durante el año. “Entiendo la importancia de los números y los títulos, pero las sensaciones quedan para siempre. Ojalá hayamos despertado mucho orgullo en el hincha y que este equipo no sea olvidado”, añadió.

Finalmente, el entrenador reconoció el tricampeonato de la ‘U’, aunque sostuvo con convicción que Cusco FC fue el equipo que brindó el mejor espectáculo del torneo.

“Quizá con los años se recuerde que Universitario fue campeón, pero también que Cusco FC fue el que mejor fútbol mostró”, concluyó ante la pregunta de “América Deportes”.

