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¡Quiso sorprender! Miguel Silveira casi marca un golazo de mediacancha con Universitario | VIDEO
¡Quiso sorprender! Miguel Silveira casi marca un golazo de mediacancha con Universitario | VIDEO
Por Redacción EC

Miguel Silveira quiso marcar un gol de otro partido. A los 59′, el volante de Universitario apareció para hacer gala de su calidad y sacar un remate de mediacancha que casi vence el arco de Matías Córdova, portero de Comerciantes Unidos. La jugada fue rápida y el brasileño no lo pensó mucho: vio adelantado al arquero y probó con un remate de larga distancia. La pelota pareció sobrarle a Córdova, quien tuvo que retroceder y exigirse más de la cuenta para evitar la caída de su arco. La acción generó buenas críticas por parte de la transmisión del partido, aunque no sirvió para adelantar a la U.

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