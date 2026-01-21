Luego de ser oficializado en Universitario de Deportes, Miguel Silveira expresó su alegría por haberse sumado a su nuevo equipo y ya piensa en la Noche Crema 2026, donde enfrentará a la U. de Chile este sábado 24 de enero en el Estadio Monumental.

"Estoy muy contento de estar acá, muy animado para vivir todo eso el sábado y todo el año con los hinchas”, expresó Silveira en Jax Latin Media. El volante aseguró que está bien físicamente y listo para debutar si el técnico así lo decide.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Por otro lado, reveló por qué no tuvo continuidad en el fútbol japonés con el Albirex Niigata. “Creo que fue por la manera de los japoneses de jugar al fútbol. Sus decisiones. Solo eso. No pasó nada, estaba bien y entrenando siempre”, comentó.

Asimismo, se siente afortunado de haber llegado a Universitario, que atraviesa un buen momento deportivo al ser el vigente tricampeón del fútbol peruano y cuyo objetivo será conseguir el ‘tetra’ este año.

“Es una oportunidad muy grande y muy buena para mí. Creo que no hay sitio mejor en este momento para mí”, apuntó.

“La manera de los japoneses de hacer futbol… sus decisiones -sobre su NO continuidad en Japón-. Es una oportunidad GRANDE para mí -llegar a Universitario-“



Miguel Silveira, flamante fichaje de Universitario De Deportes.



🎥 @PaolovelaR pic.twitter.com/2XNCu3Xqde — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) January 21, 2026