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Miguel Silveira se falló gol para el empate de Universitario.
Miguel Silveira se falló gol para el empate de Universitario.
Por Redacción EC

Universitario no pudo contra Melgar en Arequipa en un duelo importante en sus aspiraciones por el título del Torneo Apertura. Por la fecha 11 del certamen, los cremas caen 2-1 ante el conjunto arequipeño.

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