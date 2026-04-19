Universitario no pudo contra Melgar en Arequipa en un duelo importante en sus aspiraciones por el título del Torneo Apertura. Por la fecha 11 del certamen, los cremas caen 2-1 ante el conjunto arequipeño.
Universitario no pudo contra Melgar en Arequipa en un duelo importante en sus aspiraciones por el título del Torneo Apertura. Por la fecha 11 del certamen, los cremas caen 2-1 ante el conjunto arequipeño.
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Sin embargo, los merengues estuvieron cerca de igualar el marcador, pero el brasileño Miguel Silveira se falló una situación increíble de gol.
A los 79 minutos, el volante que recién llegó esta temporada al cuadro merengue cogió un rebote a unos metros del arco y decidió disparar de manera potente. Sin embargo, su remate se fue por encima del arco. Con esta derrota, Universitario se queda a ocho puntos de los líderes Alianza Lima y Los Chankas, aunque con un partido menos.