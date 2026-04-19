Universitario no pudo contra Melgar en Arequipa en un duelo importante en sus aspiraciones por el título del Torneo Apertura. Por la fecha 11 del certamen, los cremas caen 2-1 ante el conjunto arequipeño.

Sin embargo, los merengues estuvieron cerca de igualar el marcador, pero el brasileño Miguel Silveira se falló una situación increíble de gol.

A los 79 minutos, el volante que recién llegó esta temporada al cuadro merengue cogió un rebote a unos metros del arco y decidió disparar de manera potente. Sin embargo, su remate se fue por encima del arco. Con esta derrota, Universitario se queda a ocho puntos de los líderes Alianza Lima y Los Chankas, aunque con un partido menos.