Y como el juego se centró en las áreas, el héroe crema fue Miguel Ángel Vargas. El silencioso del plantel que habla y lidera desde su área. “Manotas” hizo honor a la chapa. Felino, aeróbico, elegante. Cuando Tolima detectó que a la ‘U’ le cuesta retroceder en los balones largos, el arquero chileno-peruano se agigantó para estirarse y sacar de la línea de gol un cabezazo contrario. Será la atajada de la semana en ESPN.

Quizás ahí está la respuesta de su comentado titularato: 4 partidos, 4 vallas invictas. Además, en este Universitario que juega desde el fondo con los pies, Vargas tiene mejor manejo que Diego Romero. Ayer, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, sumó 4 paradas en total siendo dos dentro del área y dos despejes de puño. La páginas Sofascore lo calificó con 7.7, el mejor del partido en el aspecto numérico.

Universitario vs. Tolima se enfrentan por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Tolima)

Lo mejor de la ‘U’ en los últimos partidos es que recuperó a su infranqueable línea defensiva. Ya con Matías Di Benedetto como peruano, con Fara demostrando ADN crema y con Riveros como el general de las batallas por ganar. Al muro, ahora, le sumó un arquero que estaba esperando su gran oportunidad y parece que no la piensa desaprovechar.

El avión en la élite

Todo el equipo de la ‘U’ le mostró los dientes a Tolima desde el inicio. Sin embargo, José Carabalí estuvo un peldaño arriba en iniciativa, velocidad, ganas y firmeza. No dudó cuando tenía que encarar al colombiano Mosquera, y los mejores minutos de la ‘U’ llegaron por su lado. Encima, sumó en la marca con 5 recuperaciones que se transformaron en contraataques.

Carabalí ya había demostrado sus mejores dotes en el clásico. Cada vez más compenetrado en ideas con Jairo Concha, quien sabe que de memoria puede jugar hacia la punta izquierda porque Carabalí picará al vacío. Si todas sus buenas intenciones hubiera terminado en la cabeza de Valera o en los pies del Tunche, quizás la ‘U’ se traía los tres puntos desde Colombia. Concha, en tanto, de a pocos va recuperando la confianza de volver a patear desde fuera del área.

Universitario vs. Tolima se enfrentan por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Tolima)

Desde el otro lado, el esfuerzo físico de Pérez Guedes e Inga, reemplazo de Polo, tuvo buenos frutos. Tolima se vio obligado a rematar de 30 metros, por que no lograba avanzar por el sector donde Caín Fara es un león en cada balón dividido.

Lo más discreto del equipo estuvo en el ataque: 8 remates totales y solo 2 al arco. Depender del capitán Alex Valera, tirarle toda la responsabilidad copera, es una crítica que debe apuntar más hacia las oficinas de la gerencia deportiva. Hoy la ‘U’ es un equipo carente de gol. En 10 partidos oficiales, ha marcado solo 12 tantos. En años anteriores, en esta instancias ya sumaban goles futbolistas como Flores y el Tunche Rivera, quien este año están lejos de su mejor nivel.

Ayer, cuando Rabanal ordenó el ingreso del debutante Bryan Reyna por Valera, la ‘U’ perdió todo el peso de frenar a los centrales colombianos. Fue un riesgo muy alto que ni Reyna ni Flores pudieron compensar con ocasiones de gol.

El punto en Ibagué sirve. Si hay que mirarse de igual a igual con los rivales coperos de este año, entonces, en el Monumental la ‘U’ tiene que hacer respetar la casa y ganar a quien se le ponga enfrente. La cita es el próximo martes contra Coquimbo Unido de Chile. Ahí solo importará ganar o ganar.

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