Por Jasson Curi Chang

Pudo ganarlo y pudo perderlo. Fue, en cambio, 0-0 con héroe, figura y destacados. Previsto en la previa, el grupo de Universitario no tiene cucos brasileños ni pesados argentinos, y por eso todos los rivales se miran de igual a igual. Cada punto en juego en la llave “B” tendrá un valor incalculable. La ‘U’ y Tolima ayer, por ejemplo, entregaron el alma para sumar su primer punto en esta Copa Libertadores 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.