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Resumen

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Un golazo de tiro libre de Flores abrió el camino del triunfo en el Monumental ante Juan Pablo II. El 3-0 puso a la 'U' en segundo lugar del Clausura con 27 puntos. | Fotos: Jesús Saucedo/@photo.gec
Un golazo de tiro libre de Flores abrió el camino del triunfo en el Monumental ante Juan Pablo II. El 3-0 puso a la 'U' en segundo lugar del Clausura con 27 puntos. | Fotos: Jesús Saucedo/@photo.gec
Por Jasson Curi Chang

Alicia está en el estadio de Universitario de Deportes después de mucho tiempo. Su hijo en cancha no deja de correr, meter, presionar y querer ganar. “Yo, yo, es mía. Yo pateo”, parece decir Edison Flores en ese mar de entusiastas camisetas cremas. También se alistaban Santamaría, Calcaterra, Polo y Concha. Todos con las mismas ganas que ‘Orejas’. El 0-0 arde en el Monumental. El reloj marca 60 minutos; la estadística, 10 disparos al arco fallados. Y un héroe fugaz: el arquero Matías Vega. Pronto todo cambiará. Porque el señor de los goles importantes y, también, el mismo que hasta hace poco era borrado de las listas de concentración, tomará el balón y clavará un golazo de otro partido. 1-0, milagro de Orejas. “Todo para mi mamá”, dice el hijo de Alicia.

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