El día que se confirmó que Fabián Bustos volvía a la ‘U’, una frase rondó la interna: el profe está a muerte con los tricampeones. O mejor dicho: con sus campeones centenario 2024. Por eso cuando llegó, Campomar comenzó a ser un lugar mejor. Saludó uno por uno a jugadores y trabajadores del club. Se recuperaron las costumbres, se respetó la tradición y los líderes al fin volvieron a ser las cabezas del vestuario. Se entendía, entonces, que el técnico argentino iría con sus generales Polo, Flores, Calcaterra y Corzo a la guerra del Clausura.

Aquí fuimos durísimos con los 80 minutos ante Melgar. Quizás la prueba de que el cambio de timón no era con varita mágica, pero también destacamos la vieja garra para empatar 2-2. Aquí, también, vimos que en Trujillo el equipo comenzó a levantar las alas. Y aquí seguimos cuando anoche la ‘U’ de Bustos recuperó la memoria y volvió a volar: 3-0 a Juan Pablo II. Y segundo lugar del Clausura con 27 puntos y +9 en la diferencia de goles. ¿Saben cuál es la otra buena noticia? Diego Romero al fin cerró un partido sin recibir goles en casa.

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Recuperar la memoria

Concha tirándose al piso a recuperar el balón. Calcaterra siendo un tiempista para dirigir desde el mediocampo. Polo en su carril en modo F1, e Inga pensando más en el arco contrario que en el suyo. Muy cerca del área, Flores y ese olfato de pase clave y pausa inteligente, ya no explota pero domina; y arriba, los tanques Valera y Lapadula para hacer añicos a la defensa de Juan Pablo II.

A la ‘U’ en el primer tiempo y los primeros 15′ de la complementaria solo le faltó el gol. Tiroteó el arco de Juan Pablo II: 10 disparos sin éxito. Llegó por cielo y tierra, con un 75% de posesión del balón impuso su presencia y ni los primeros 7 córners pudieron causar daño. Un patadón de Calcaterra, cabezazo de Lapadula y una media tijera de Valera quedaron solo para el resumen de goles fallados.

Lapadula suma 7 goles con Universitario

Hasta que llegó la pintura de Flores a los 60′ y se descomprimió el ambiente tan tenso. Óleo sobre lienzo el gol de Orejas, que dejó el campo minutos después para el ingreso de Lisandro Alzugaray. ¿Qué hizo Licha en su primera intervención? Con la ‘U’ dispuesto a acortar distancia en la diferencia de goles, llegó un ataque por derecha. Alzugaray ganó el espacio y sacó un centro al área. Lapadula, que venía hace varias semanas sin gol, recibió el baló, se acomodó y sacó un derechazo para firmar el 2-0. El ‘Bambino’ llegó a los 7 tantos en 13 duelos con los cremas

Con la tranquilidad, Bustos premió a jugadores relegados del plantel. Bryan Reyna, Piero Quispe, Aldo Corzo y el Tunche Rivera ingresaron al campo. Cada quien con una historia que parece que Bustos va resolviendo en la interna. Corzo, por ejemplo, debutó en el Clausura recién anoche, y Reyna pudo sumar minutos en el puesto de carrilero por izquierda.

Más sueltos, pero aún atacando, ya cuando los disparos totales sumaban 29, con 71% de posesión y 9 córners, llegó el turno de Licha, quien tomó el rebote de un tiro libre, se liberó de la marca y clavó un disparo esquinado para sentenciar el 3-0 en el Monumental. Noche ideal para hacerse hincha, dirían desde Occidente Alta del estadio.

Universitario vs. Juan Pablo II. (Foto: Jesús Saucedo / GEC))

El visitante ilustre

Por si no fuese poco, en plena transmisión de L1MAX se informó la presencia del ecuatoriano Carlos Gruezo en el Palco Presidencial del Monumental justo a su representante y directivos de Universitario.

La visita no es una simple invitación. Se habló días atrás del interés de la ‘U’ por el volante mundialista con Ecuador (2014 y 2022). Su presencia en Ate confirma que las negociaciones están avanzadas y que en las próximas horas se podrá confirmar el primer refuerzo del plantel para el 2027.

Universitario. Fotos: Jesús Saucedo/@photo.gec

Gruezo viene de rescindir contrato con el Santos Lagunas de México. Apenas jugó un partido en el Apertura 2026 de la Liga MX. Por su condición de jugador libre ya podría firmar por la ‘U’ sin problemas.

El mediocampista de 31 años es un pedido explícito de Fabián Bustos, quien ya bosqueja cómo será su plantel en la temporada 2027.

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