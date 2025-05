Siguen las malas noticias en Universitario. Dos días después de haber perdido su histórica racha invicta de local en Liga 1 ante Alianza Atlético, el cuadro crema habría sido informado que para el duelo de este miércoles (9 p.m., hora peruana) ante Barcelona SC por Copa Libertadores su hinchada no podrá hacer uso de instrumentos ni banderolas.

Ha sido el Ministerio del Interior el responsable de la decisión que cayó como un baldazo de agua fría. Sin embargo, esto sería la consecuencia de la vergonzosa situación que ocurrió el último domingo en el que barristas se enfrentaron a los jugadores cremas tras la derrota por el torneo peruano.

Por otro lado, U informó que se han vendido hasta el momento (alrededor de las 8 p.m.) 45 mil entradas para el encuentro ante los ecuatorianos por la fecha 4 de la Copa Libertadores.

𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗖𝗢𝗡 𝗧𝗢𝗗𝗢, 𝗖𝗥𝗘𝗠𝗔𝗦 🔥



Ya son más de 45 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para nuestro partido ante Barcelona SC por Copa Libertadores.



🎟️ ¡Mañana, todos al Monumental U Marathon!

Posible sanción

Los hechos ocurridos el último domingo en el estadio Monumental siguen trayendo consecuencias. Y es que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol le habría abierto un proceso disciplinario a la ‘U’ por lo sucedido.

“En realidad no, porque no creo que amerite. Acá no se ha tirado bengalas al campo, acá no se ha apagado la luz, acá no se han tirado pilas, no han tirado llaveros, no han tirado botellas. Así que no ha sido algo dirigido en contra el equipo rival. Esto ha sido un tema interno, donde nosotros estamos viendo el tema de manera interna”, había declarado el administrador Jean Ferrari a RPP el último lunes.

¿Cuándo juega Universitario vs. Barcelona SC?

Universitario de Deportes, con la necesidad de sumar de a tres, recibirá este miércoles (9 p.m., hora peruana) a Barcelona de Guayaquil en su fortín del Estadio Monumental, por la penúltima fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

No pasar del empate en casa ante Independiente del Valle complicó las chances de los cremas en su objetivo de avanzar a los octavos de final del torneo.

