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Resumen

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New Era eligió a Universitario para llevar la pasión crema de las tribunas a las calles. | Foto: Universitario de Deportes
New Era eligió a Universitario para llevar la pasión crema de las tribunas a las calles. | Foto: Universitario de Deportes
Por Miguel Villegas

Se llama Blockcore y es, como alguna vez me explicó el brillante diseñador peruano Yirko Sivirich, “un puente que une los domingos de fútbol y los lunes de calle”. Dicho en otras palabras, la moda futbolera de usar camisetas y gorras para el día a día, más allá del papel picado y los bombos en la tribuna. Luciana Villegas, la periodista que más sabe de moda y tendencias en El Comercio, escribió una nota que sirve para entender la dimensión de este juego entre moda y fútbol. “En el año 2021, la firma Dior estuvo detrás de la creación de los uniformes de vestir para el Paris Saint Germain y Loro Piana hizo lo propio con la Juventus. Al año siguiente, Fendi diseñó una colección para el Roma; y para la temporada 2022/2023 la firma Off-White™ y el AC Milan lanzaron una colaboración”.

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