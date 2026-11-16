Se llama Blockcore y es, como alguna vez me explicó el brillante diseñador peruano Yirko Sivirich, “un puente que une los domingos de fútbol y los lunes de calle”. Dicho en otras palabras, la moda futbolera de usar camisetas y gorras para el día a día, más allá del papel picado y los bombos en la tribuna. Luciana Villegas, la periodista que más sabe de moda y tendencias en El Comercio, escribió una nota que sirve para entender la dimensión de este juego entre moda y fútbol. “En el año 2021, la firma Dior estuvo detrás de la creación de los uniformes de vestir para el Paris Saint Germain y Loro Piana hizo lo propio con la Juventus. Al año siguiente, Fendi diseñó una colección para el Roma; y para la temporada 2022/2023 la firma Off-White™ y el AC Milan lanzaron una colaboración”.

En Lima, New Era, la marca global que patrocina, entre otros, a la NBA y la NFL, que ha tenido vínculo con Tom Brady, Tiger Woods y Cristiano Ronaldo, tocó la puerta del Monumental y la U y esto es lo nuevo que trae. Alessandra Arizaga, Gerente de Marca de New Era, se lo explica al detalle a Deporte Total

-¿Por qué New Era eligió a la U para ingresar a este campo fértil y tan apasionado como es el fútbol?

La hinchada de la U es la más grande del país. Lo ha demostrado en todos estos años, lo hemos visto en los estadios donde jugó. Pero hay además algo muy importante: es un público que ha crecido, de generación en generación, y ya no es el típico hincha de los domingos. Ya no: el fanático de la U lleva a su equipo en el día a día. Nosotros queríamos que sea una colección que, digamos, vaya a la calle. Estamos súper felices por haber encontrado en la U al socio ideal en esta primera experiencia.

Alessandra Arizaga, Gerente de Marca de New Era

-¿Les interesaría crecer con otras camisetas?

Claro que sí. Este es un primer hito y nosotros no le cerramos la puerta a nadie en el Perú. Valoramos que el fútbol hoy es un movimiento enorme, de hombres, mujeres y niños.

-¿En qué consiste la colección? New Era es un gigante en las gorras urbanas pero qué más podría esperar el hincha de la U.

En este primer lanzamiento de noviembre vamos a tener 21 códigos: 16 de gorras y 5 de ropa (casaca, bomber, polos). Es una línea muy cool. Nuestra expectativa es, por supuesto, que se pueda agotar en el primer mes para empezar a preparar el segundo lanzamiento, quizá en abril 2027. El stock es limitado, es una colección para fanáticos.

-¿Y fanáticas? En los últimos 5 años, la presencia femenina se ha duplicado en los estadios donde juega la U.

Sí, claro, para ellas también. New Era tiene muchas siluetas, algunas más femeninas, otras gorras planas y curvas. Desde el primer día yo necesitaba que esta colección le hable también a las mujeres hinchas del equipo, que visten U en los estadios pero también en la calle, un fin de semana. Hay otro detalle además: nosotros no queríamos que se vea solo la U en la visera. No. Queremos representar al club y a su tradición de más de 100 años en todos sus aspectos. Por eso incluimos imágenes del Monumental, el año de fundación, frases simbólicas como “HUmildad” o “Garra”, que nos dan la idea más certera de lo que es Universitario.

-¿Es cierto que la imagen de este drop es uno de los jugadores más queridos del plantel?

Sí, quizá el símbolo de estos tricampeones. Estoy seguro que él representa como pocos lo que queríamos decir con este primer lanzamiento de New Era y Universitario.

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