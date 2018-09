Universitario: Nicolás Córdova explicó la derrota crema frente a Ayacucho FC | VIDEO

Universitario de Deportes pasa por su peor momento en el año. Los cremas cayeron por 4-2 en su visita a Ayacucho FC, rival directo en la pelea por no perder la categoría y se complicaron en el puntaje acumulado. Con solo 35 unidades, si Unión Comercio continúa sumando, quedarán en zona de descenso. Nicolás Córdova, entrenador merengue, explicó la situación actual.

"La expulsión de Raúl (Fernández) cambia todo. Nos dejó casi 80 minutos con un hombre menos en la altura, eso cambia los planes del partido. Condicionó el planteamiento. De todas formas, ellos fueron absolutamente merecedores de la victoria", explicó.

Asimismo, se refirió a la posición del lateral derecho: "Respecto a (Javier) Nuñez, sabemos que no es su posición. Los posibles jugadores en esa posición no me han dejado satisfecho, lamentablemente hoy no estuvo a la altura de lo que hemos estado trabajando en la semana".

Por último, respondió al tema psicológico y mental: "La situación no es de las mejores, tenemos que usar todos los argumentos para levantar este grupo. No esperábamos un inicio del Torneo Clausura así. El partido frente a Cantolao nos bajó muchísimo, pero no hay de otra, tenemos que seguir trabajando".