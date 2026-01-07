El joven jugador de Universitario de Deportes, Nicolás Rengifo, se irá a préstamo al ADT de Tarma, según informó el club merengue a través de sus redes sociales.

De ese modo, el hijo de Hernán el ‘Charapa’ Rengifo -hasta el momento el jugador más longevo del campeonato peruano- llegará al club en donde también cabe la posibilidad que siga jugando su padre.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

𝗘́𝗫𝗜𝗧𝗢𝗦, 𝗡𝗜𝗖𝗢𝗟𝗔́𝗦 💪



Nuestro delantero Nicolás Rengifo Melgar jugará a préstamo en @ADTarma1929 la temporada 2026.



¡A dejarlo todo en este desafío, «Nico»! 🙌 pic.twitter.com/Q8hLfPVW40 — Universitario (@Universitario) January 7, 2026

El delantero de 18 años disputó 14 partidos de la Liga3 anotando un gol. Del mismo modo, tuvo una destacada participación en la Copa Libertadores Sub 20 marcando un tanto. En el 2025 tuvo su debut en el primer equipo de la ‘U’ en un amistoso.

Por su parte, el equipo tarmeño confirmó la llegada del jugador con un post en sus redes “¡Atrevimiento, Destreza y Talento! Nicolás Rengifo, delantero peruano de 18 años, se suma a ADT para representar con orgullo y pasión nuestros colores. ¡Bienvenido, Nicolás!“, publicó.

Aunque aún no ha sido confirmada de forma oficial la renovación de Hernán Rengifo, varios medios ya dan por sentado que el histórico delantero de 42 años volvería a estar en el equipo por una temporada más.