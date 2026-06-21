Por Marco Quilca León

La llegada de Gianluca Lapadula a Universitario de Deportes ha generado una expectativa pocas veces vista en el fútbol peruano reciente. El delantero ítalo-peruano, con una trayectoria construida en el exigente fútbol italiano y con un paso por el AC Milan, aterrizó el último viernes en Lima para concretar el que muchos consideran el fichaje del año. Tras superar los exámenes médicos el sábado, el atacante quedó listo para ser presentado por todo lo alto en el actual tricampeón nacional.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.