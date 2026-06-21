La llegada de Gianluca Lapadula a Universitario de Deportes ha generado una expectativa pocas veces vista en el fútbol peruano reciente. El delantero ítalo-peruano, con una trayectoria construida en el exigente fútbol italiano y con un paso por el AC Milan, aterrizó el último viernes en Lima para concretar el que muchos consideran el fichaje del año. Tras superar los exámenes médicos el sábado, el atacante quedó listo para ser presentado por todo lo alto en el actual tricampeón nacional.

Su arribo no solo fortalece a la “U” en lo deportivo, sino que también representa un golpe mediático para una Liga 1 que rara vez recibe a un futbolista con semejante recorrido internacional.

Al respecto, conversamos con dos exseleccionados como Miguel Rebosio y Diego Penny, y dos periodistas (Diego Rebagliati y Daniel Kanashiro), quienes analizan el impacto de la llegada del ‘Bambino’ a tienda crema.

¿La llegada de Gianluca Lapadula a Universitario significa el mejor fichaje de la década para el fútbol peruano, por encima de, por ejemplo, Jefferson Farfán a Alianza Lima? ¿Qué expectativas genera que Lapadula juegue en la Liga 1 y qué le puede aportar a la U? ¿Su llegada lo acerca o lo aleja de la selección peruana?

🚨🇵🇪 ¡GIANLUCA LAPADULA LLEGÓ AL PERÚ Y SERÁ PRESENTADO COMO NUEVO JUGADOR DE UNIVERSITARIO! pic.twitter.com/vMMbTHAWsk — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) June 19, 2026

Miguel Rebosio, exfutbolista de la selección peruana

1. No creo que sea el fichaje de la década, pero sí, obviamente, a todos los que nos encanta el fútbol, más allá de los colores que nos identifica, es la primera vez que Lapadula viene a jugar al Perú. Igual pasó con Paolo (Guerrero) porque él se fue sin debutar acá y vino después de la gran carrera que tuvo en el extranjero.

2. Se va a tener que acostumbrar a lo que es la realidad del fútbol peruano, las canchas, los viajes. Aquí es distinto a Italia, la geografía, sobre todo. Tiene que adaptarse a jugar una semana en el calor, luego ir a la altura, intentar hacer goles en canchas que no están en buenas condiciones.

3. Dependerá del momento en el que esté. Siempre he dicho que los que están en mejor momento son los que tienen que estar en la selección. Eso está claro. Y si él empieza a sumar minutos, goles y buenos partidos, tranquilamente tiene un puesto ahí. Universitario no va a traer a Lapadula para que esté sentado, sino para que juegue y demuestre todo su potencial. Ahí las puertas de la selección se abren.

Gianluca Lapadula será nuevo jugador de Universitario de Deportes

Daniel Kanashiro, periodista de DIRECTV Sports

1. Es un fichaje importante y necesario, pero no llega a estar por encima de la de Jefferson Farfán a Alianza Lima, más allá de la urgencia del resultado. Lo de Farfán era el anhelo del hincha por el regreso de un referente de la vida de Alianza, había condimentos de sentimiento y de identificación que todavía no sabemos cómo será en la relación Lapadula-Universitario.

2- Lo importante para Universitario es que corta con el déficit principal de los últimos años. Después de los Diego Dorregaray, Diego Churín y Sekou Gassama, cómo no va ser expectante la llegada de Lapadula.

3. Le da más visibilidad, pero sea en Liga 1 o en cualquier liga cercana o lejana, será únicamente su producción lo que lo acerque o no nuevamente a la selección peruana para los próximos amistosos.

Diego Penny, exportero de la selección peruana

1. Opino que es un gran contratación en la medida que venga cien por ciento de forma física sin lesiones, mentalmente muy fuerte porque a veces un jugador que ha estado toda su vida a Europa y viene al Perú lo puede ver como un retroceso. Por otro lado, me parece que la llegada de Jefferson Farfán a Alianza Lima fue la más emblemática, como el regreso de Paolo Guerrero al club victoriano. Luego vendría el fichaje de Gianluca Lapadula.

2. Siempre es bueno que jugadores de una gran trayectoria vengan a jugar al Perú. Siempre he creído que la Liga 1 es un producto que hay que cuidar y fortalecer. La llegada de Lapadula va a ayudar a Universitario en una posición en la que necesitaba reforzarse hace más de tres años.

3. Hoy, si Gianluca Lapadula demuestra que está vigente siempre va a ser convocable para el técnico Mano Menezes para los próximos amistosos.

¡Se pone a punto por su cuenta! Gianluca Lapadula y los trabajos previos a su llegada a Universitario | Foto: AFP / ERNESTO BENAVIDES

Diego Rebagliati, exdirectivo y analista en Movistar Deportes

1. No, de ninguna manera. Lo de Jefferson Farfán a Alianza Lima fue más trascendente, hasta lo de Yoshimar Yotun a Sporting Cristal, Luis Advincula a Alianza o Edison Flores a Universitario me parecen más trascendentes.

2. Le puede aportar mucho a Universitario, por su carácter, personalidad y capacidad goleadora. Puede jugar junto a Alex Valera en el ataque.

3. Lo acerca a la selección peruana porque el técnico Mano Menezes lo va poder ver todos los fines de semana y lo seguirá de cerca.

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