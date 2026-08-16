Por Marco Quilca León

El fútbol suele vender las salidas al extranjero como el final feliz de una historia. Sin embargo, muchas veces representan apenas el comienzo de la parte más difícil. Volver tampoco significa fracasar. A veces es el único camino para empezar de nuevo. Eso entendió Piero Quispe cuando decidió regresar a Universitario tras una etapa en México y Australia. El volante retorna al club que lo convirtió en figura, campeón nacional y futbolista de selección con un objetivo mucho más complejo que recuperar minutos: recuperar la versión de sí mismo que lo llevó a ser uno de los mediocampistas más prometedores del país.

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