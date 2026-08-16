El fútbol suele vender las salidas al extranjero como el final feliz de una historia. Sin embargo, muchas veces representan apenas el comienzo de la parte más difícil. Volver tampoco significa fracasar. A veces es el único camino para empezar de nuevo. Eso entendió Piero Quispe cuando decidió regresar a Universitario tras una etapa en México y Australia. El volante retorna al club que lo convirtió en figura, campeón nacional y futbolista de selección con un objetivo mucho más complejo que recuperar minutos: recuperar la versión de sí mismo que lo llevó a ser uno de los mediocampistas más prometedores del país.

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El desafío no es menor. Porque el regreso siempre viene acompañado de preguntas incómodas. ¿Qué pasó con aquel futbolista desequilibrante? ¿Por qué no logró consolidarse en el exterior? ¿Puede volver a salir? La historia reciente ofrece ejemplos que invitan al optimismo, pero también otros que recuerdan que el retorno puede convertirse en un punto de partida o en una estación definitiva.

Piero Quispe regresó a Universitario para reforzar al equipo en el Torneo Clausura. (Foto: Facebook / Universitario)

Christian Cueva encontró en el fútbol peruano el espacio para reconstruirse físicamente antes de volver a ser protagonista con la selección. Edison Flores regresó a Universitario después de un paso por España y retornó al extranjero para convertirse en pieza importante de la era Gareca. Pedro Gallese también necesitó reinventarse varias veces antes de consolidar una carrera internacional que hoy lo mantiene vigente. Todos entendieron que regresar no era rendirse, sino corregir el rumbo.

En el caso de Quispe, el diagnóstico debe ser más profundo que una simple lectura estadística. Piero Portanova, psicólogo deportivo que trabajó en Universitario en 2015, sostiene que el primer paso consiste en comprender las razones reales por las que el volante no logró asentarse en el extranjero.

“Nadie puede relanzar su carrera si antes no hace un análisis objetivo de qué pasó. El rendimiento de un futbolista es multifactorial. Hay aspectos físicos, tácticos, psicológicos y de adaptación que deben evaluarse antes de establecer nuevas metas”, explica.

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Hoy está de cumpleaños Piero Quispe Córdova, mediocampista de nuestro primer equipo y ganador de un título nacional con camiseta crema.



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Portanova considera que el regreso obliga al jugador a replantear sus expectativas sin perder de vista el objetivo principal: volver a consolidarse en la Liga 1 para pensar nuevamente en una transferencia internacional.

El aspecto emocional también cambia. No trabaja igual un futbolista que espera su primera oportunidad en el exterior que otro que vuelve después de haber vivido esa experiencia. “Ahora aparecen preguntas distintas: si realmente era capaz de triunfar afuera, si todavía tiene ese potencial o si debe reinventarse. Ese manejo emocional resulta fundamental”, añade el especialista.

Desde la psicología deportiva existe otro elemento que puede jugar a favor del mediocampista crema: la edad. Ricardo Montoya, psicólogo deportivo y comentarista de L1 Max, recuerda que Quispe todavía tiene margen para reconstruir su carrera.

“Puede mirar otros casos de jugadores que relanzaron su carrera. Eso ayuda a entender que regresar no necesariamente significa retroceder. Además, tiene una ventaja enorme: sigue siendo joven. Está en una etapa donde puede hacer una reingeniería de su carrera”, sostiene.

Pero el fútbol moderno ya no depende únicamente del talento. El cuerpo también juega. Y ahí aparece uno de los aspectos donde el futbolista peruano suele encontrar mayores dificultades cuando sale al extranjero.

Argel Chumpitaz, médico deportivo con dos décadas de experiencia en el fútbol profesional, explica que hoy el rendimiento comienza mucho antes del entrenamiento en la cancha.

“El futbolista moderno debe pasar primero por el gimnasio. El trabajo preventivo es tan importante como el táctico. En el extranjero todos realizan fortalecimiento específico antes de entrenar y además existe el llamado entrenamiento invisible: descanso y alimentación. Ahí todavía tenemos una diferencia importante”, afirma.

El especialista recuerda incluso el caso de Christian Cueva, cuya recuperación física permitió observar una versión mucho más competitiva durante las Eliminatorias. Para Chumpitaz, ese debe ser uno de los caminos que también siga Quispe.

Mientras tanto, desde la mirada del mercado, la decisión de regresar nunca resulta sencilla. Un agente de futbolistas consultado por este Diario reconoce que el mercado peruano suele convertirse en la alternativa cuando no aparecen opciones competitivas en el exterior.

Piero Quispe durante los entrenamientos crema en Campo Mar. (Foto: Liga 1)

“Futbolísticamente el regreso siempre representa un reto porque volver a salir es mucho más difícil. Uno termina jugando al ritmo de la liga donde compite. Económicamente no existe una gran diferencia porque Universitario y Alianza ofrecen salarios muy competitivos, pero el desafío deportivo sí aumenta”, explica.

Por eso el reto de Quispe va mucho más allá de volver a ponerse la camiseta crema. Héctor Cúper no solo recupera a un futbolista capaz de darle pausa, desequilibrio y creatividad a su mediocampo. También recibe a un jugador obligado a demostrar que los mejores capítulos de su carrera todavía no quedaron escritos en el Monumental.

Porque regresar nunca garantiza un nuevo comienzo. Solo abre una segunda oportunidad. Y en el fútbol, como en la vida, no todos saben aprovecharla.

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