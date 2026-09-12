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Resumen

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Sebastián Britos, exportero de Universitario, habló sobre su relación con el exdirector deportivo. (Foto: Composición)
Sebastián Britos, exportero de Universitario, habló sobre su relación con el exdirector deportivo. (Foto: Composición)
Por Marco Quilca León

Sebastián Britos no guardó silencio cuando le preguntaron por Álvaro Barco. El exarquero de Universitario, actualmente en Peñarol, recordó su etapa en el cuadro crema y sorprendió al revelar que recibió con alegría la salida del exdirector deportivo, quien dejó el cargo en abril de este año. Sus declaraciones reabrieron una historia que ya había quedado marcada por la salida del guardameta uruguayo de la institución.

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