Sebastián Britos no guardó silencio cuando le preguntaron por Álvaro Barco. El exarquero de Universitario, actualmente en Peñarol, recordó su etapa en el cuadro crema y sorprendió al revelar que recibió con alegría la salida del exdirector deportivo, quien dejó el cargo en abril de este año. Sus declaraciones reabrieron una historia que ya había quedado marcada por la salida del guardameta uruguayo de la institución.

En una entrevista con el programa de YouTube ‘Colectivo World’, Britos aseguró que mantuvo una relación cercana con prácticamente todas las áreas de Universitario, desde el personal administrativo hasta el equipo de scouting, nutrición, tópico y utilería. Sin embargo, cuando fue consultado específicamente por Barco, evitó describir una relación cercana y dejó claro que, desde su perspectiva, siempre se comportó de la misma manera con todos dentro de la institución.

La respuesta más contundente llegó cuando Gustavo Peralta le preguntó cuál había sido su primera reacción al enterarse de que Barco ya no continuaría en Universitario. Britos fue directo: “La verdad, sinceramente, me puse contento porque no solo conmigo solamente, sino, no tomó buenas decisiones. Yo considero que no le estaba haciendo bien al club”. Con esas palabras, el uruguayo cuestionó no solo la relación que tuvo con el exdirectivo, sino también su gestión al frente del área deportiva.

🚨 "BARCO NO ESTABA ACTUANDO EN FAVOR DEL CLUB" 🔥



Sebastián Britos no se guardó nada en Pepas de la PM y habló claro sobre su relación con Álvaro Barco.#Universitario #PepasDeLaPM #SebastianBritos #ColectivoWorld #YdaleU pic.twitter.com/B3EvOHumFS — Colectivo WORLD (@ColectivoWORLD) September 12, 2026

Barco dejó Universitario en abril, después de un inicio de temporada irregular y en medio de cuestionamientos por algunas decisiones tomadas en la conformación del plantel. Depor informó entonces que su salida se produjo mientras el equipo afrontaba dificultades tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, además de críticas por determinados fichajes. Meses después, las palabras de Britos vuelven a poner sobre la mesa aquella etapa y agregan una mirada desde dentro del vestuario.

El caso tiene además un componente personal. Britos fue uno de los futbolistas que terminó dejando Universitario durante la reestructuración del plantel, mientras Barco estuvo involucrado en la planificación deportiva de esa temporada. Ahora, ya lejos del club, el arquero uruguayo decidió hablar y dejó una frase que difícilmente pase inadvertida entre los hinchas cremas: para él, la salida de Barco fue una noticia positiva porque consideraba que sus decisiones no estaban ayudando a Universitario.

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