Universitario de Deportes no vive su mejor momento deportivo. Quedaron muy lejos del liderato del Torneo Apertura de la Liga 1, eliminados de la Copa Libertadores y Sudamericana, y con tres técnicos en cinco meses.

Por ello, Franco Velazco, administrador del club ‘crema’, se pronunció a través de sus redes sociales, en donde le pidió perdón a la hinchada.

En primera instancia, reconoció la molestia del hincha de la ‘U’ y se comprometió a corregir los errores para buscar el ‘tetracampeonato’ que muchos anhelan.

“Comprendo la molestia y frustración del buen hincha de la U y no hay, ni tengo, excusas de ningún tipo por el momento que estamos pasando, solo nos queda corregir errores y tomar decisiones contundentes en la parte deportiva para poder replantear, revertir y buscar el objetivo que todos queremos”, publicó.

Asimismo, señaló a un sector que aprovecha el mal momento deportivo de la U para ‘crear historias y cuestionar nuestra gestión’.

Por último se refirió al hincha ‘crema’ y solicitó su apoyo en la segunda etapa del torneo local.

“Necesitamos de ustedes, como fue siempre y hoy el club, comando técnico y jugadores necesitan de estabilidad para concentrarnos en corregir pronto y retomar el proceso. Lo contrario favorece a los que quieren vernos caer para que se cierren puertas y evitar que lo anterior suceda. Apelo al criterio del hincha fiel de la U para renovar la confianza cuyos primeros resultados se reflejarán en las próximas semanas”, finalizó.