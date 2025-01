El fichaje de Miguel Trauco por Alianza Lima ha removido el fútbol peruano, debido a que el lateral izquierdo es hincha confeso del eterno rival, Universitario de Deportes. Tras este golpe en el mercado de pases, algunos referentes y futbolistas de Universitario han opinado sobre el traspaso. Uno de ellos fue Alex Valera, quien dejó bien en claro que no jugaría por el equipo del pueblo.

“Ahora ya está en Alianza, no sé si lo habrán llamado o no (de la ‘U’), pero creo que es un refuerzo importante. Quieras o no, ahora es nuestro rival y solamente quiero desearle mucha suerte”, empezó declarando el goleador de Universitario

Posteriormente, le preguntaron si en algún momento él jugaría por Alianza Lima y respondió contundentemente con un: “NO”.

🎙"Yo no jugaria por Alianza. Miguel es un refuerzo importante para ellos, quieras o no es nuestro rival, solo desearle mucha suerte".



Alex Valera, delantero de Universitario de Deportes.



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/XxAYUTInDH — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) January 12, 2025

Recordemos que los cremas se encuentran viajando rumbo a Colombia para participar de la Serie Colombia donde tendrán rivales de la Liga Betplay, Primera División de Colombia.