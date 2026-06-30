Universitario de Deportes puso en marcha una nueva semana de trabajos con la mirada puesta en su próximo desafío de preparación. El plantel dirigido por Héctor Cúper volvió este martes a las instalaciones de Campo Mar U, donde inició su planificación con una exigente jornada de doble turno para continuar elevando el nivel físico y futbolístico del equipo.

De acuerdo con el cronograma difundido por el club, la primera jornada contará con entrenamientos a las 9:00 a. m. y 3:00 p. m. Posteriormente, los cremas realizarán una sesión diaria en Campo Mar U los días miércoles, jueves y viernes, siempre desde las 9:00 de la mañana, manteniendo la intensidad de cara a sus próximos compromisos.

La preparación tendrá como principal objetivo el segundo partido amistoso frente a Sport Boys, programado para este sábado 4 de julio a las 9:30 a. m. El encuentro servirá para que el comando técnico continúe evaluando el rendimiento del plantel y siga consolidando la idea de juego antes del inicio oficial del Torneo Clausura.

Tras el amistoso, Universitario cerrará la semana con descanso el domingo 5 de julio. El cuadro merengue busca aprovechar cada sesión de entrenamiento para llegar en óptimas condiciones al reinicio de la temporada, con la intención de mantenerse como uno de los principales candidatos al título nacional.

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