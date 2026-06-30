Por Redacción EC

Universitario de Deportes puso en marcha una nueva semana de trabajos con la mirada puesta en su próximo desafío de preparación. El plantel dirigido por Héctor Cúper volvió este martes a las instalaciones de Campo Mar U, donde inició su planificación con una exigente jornada de doble turno para continuar elevando el nivel físico y futbolístico del equipo.