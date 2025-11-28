Diego Romero volverá a Universitario de Deportes tras finalizar el préstamo con Banfield de Argentina. Jorge Fossati se pronunció sobre el regreso del portero, y deslizó una posible salida en esa posición.

“Es que no podemos tener a Diego, a Sebastián, a Miguel, a Aamet, son demasiados arqueros de primera división para un solo puesto. El arquero es uno y si anda bien el que juega, los otros tendrán pocas posibilidades. Hay que elegir a uno en caso de que Diego regrese”, mencionó a RPP.

Asimismo, el entrenador ‘crema’ recalcó la falta de continuidad del portero. “Yo considero que Romero es un arquero de buen nivel. Pero hay que tener en cuenta que hace un año y medio que no juega”.

“En algún momento que faltó Britos, yo dije, tengo a Miguel y tengo a Aamet, estoy absolutamente tranquilo que Universitario en esa posición está más que cubierto. Así que no es que, si Diego vuelve, como me dicen que va a pasar, ni él ni nadie viene con la camiseta cocida, digo en el sentido de que él va a jugar siempre. Veremos cómo está”, finalizó.