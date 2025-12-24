“No quiero imaginarme en el escenario de demandar a la ‘U’”: Jorge Fossati desmiente rumores y aclara su salida del club crema | ENTREVISTA

Fueron días agitados en Universitario de Deportes. Días de celebración reciente, pero también de silencios incómodos, versiones cruzadas y una ruptura que tomó por sorpresa a gran parte del hincha crema. La salida de Jorge Fossati no solo cerró un ciclo deportivo exitoso, sino que abrió una grieta en el relato: rumores, interpretaciones interesadas y una sensación de desgaste que nunca terminó de explicarse del todo.

En medio de ese ruido, Fossati decidió hablar. En esta entrevista no busca reescribir la historia ni señalar culpables. El uruguayo habla de decisiones dirigenciales, de desgaste institucional, de mentiras instaladas y de un cariño por Universitario que no se rompe con un contrato.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Han sido días difíciles para el hincha de la U, ¿qué decirle?

Nada, que estoy feliz por todo lo que se ha hecho, tranquilo, porque en el acierto y error hemos puesto todo. Hemos dado nuestro máximo y esa es la tranquilidad que queremos tener siempre, ¿no? Y por eso, estoy tranquilo más allá obviamente de que yo no esperaba esto, pero así se dio y es algo que tampoco tengo porque reprocharle nada a las autoridades del club que tomaron la decisión que mejor pensaron para el club. Así es la responsabilidad de ellos, yo no estoy de acuerdo, pero eso no quiere decir que tenga algo personal con alguno de ellos. A veces no coincidimos y no estar en la misma sintonía en lo profesional no quiere decir que haya temas personales, por ese lado, bueno, también sabiendo que no hay imprescindibles y que el club está por encima de cualquiera de nosotros.

¿Con qué sensación personal se queda después de este proceso?

Así que feliz de haber podido ayudar en algo junto a mis compañeros para estos momentos tan lindos que está viviendo el club en lo deportivo, y deseándole lo mejor para lo que viene. Ni que hablar que mis sentimientos para el club e hincha al igual que hacia los jugadores, el mismo sentimiento o más fuerte y mis mejores deseos. Lo que opaca todo esto y le da un tinte feo es que haya quienes desde distintos ámbitos, no sé por qué, los comentarios se encaminan a despretigiarnos. No sé la razón, pero basados en mentiras. Eso es lo feo, triste, desagradable que por ahí tiene el fútbol especialmente el de los últimos tiempos, muchos intereses mezquinos y por eso he decidido aclarar, porque asquea tanta mentira.

Jorge Fossati fue elegido el Mejor técnico del año.

Entonces, ¿por qué deciden cortar el vínculo contractual con usted?

No hay otra cosa que bueno una decisión de la directiva y que nosotros aceptamos como profesionales y punto. Pero con qué fin, no me entra a la cabeza. Sin embargo, hay que ponerle un punto. No es que como profesional me haya pasado muchas veces ni que me lo esperaba, bueno, está dentro de las posibilidades. Creo que nunca justifica ni es entendible la mentira, la calumnia, el poner palabras en mi boca que nunca dije, pero eso es el mundo de hoy, que cualquiera dice lo que le parece y ensucia a quien sea y es gratis. Eso es lo que duele.

¿En qué momento sintió que se quebró la relación con la U?

Yo no te puedo decir en que momento se quebró todo porque no lo sé. Yo nunca sentí que la relación profesional que teníamos se quebró. Yo lo que sentí en algún momento es que había cosas que debían mejorar. Cosas que estaban pasando y que en su momento nosotros expresamos, pero nunca estuve desde el otro lado diciendo “esto no es así”. Entonces, cómo voy a pensar yo que se quiebra. Después cuando nos juntamos, lamentablemente luego de un mes de salir campeones recién nos sentamos. Es decir, no aprovechamos todo ese tiempo para precisamente hacer insufructuo de haber salido campeón con tanta anticipación. Expresé y fui haciendo lo que hago generalmente ¿no? Primero entre nosotros con mi compañero que participo de una mentalidad. Nadie dice las cosas desde el resultado sino con el resultado. Nosotros ganamos un partido o un campeonato y nunca dijimos: “Ya está, no hay nada que analizar”. Nada que ver, al contrario, siempre repetimos lo mismo. Humildad y autocrítica. Vamos a sentarnos a ver qué se hizo bien, que se hizo mal, cómo planifiqué este partido y eso no quiere decir que estaba todo bien. Lo mismo hicimos con el doctor Velazco. La única vez que nos reunimos con él y el Director de Fútbol (Álvaro Barco). Repasamos estos últimos meses, ya que acuerdénse que son nuevas autoridades desde agosto para adelante y fueron pasando cosas. Entonces, repasando, bueno, no nos olvidemos de esto, de cómo pensamos con respecto a esto, porque eso sucedió, yo no me invento, no me lo imaginó, sucedió, cómo pensamos hacia el futuro y en esa reunión no hubo ni siquiera discusiones, pero después cuando se comunica conmigo Franco Velazco me dice que había un “desgaste institucional” y eso es todo lo que te puedo decir, porque lo demás sería inventar.

¿Qué le explicaron cuando hablaron de “desgaste institucional”?

Aparentemente por cosas que me comentó, no cae bien que por ahí diga, que de tal área estamos durmiendo o medio relajado. Yo soy de la idea de que cuanto más ganas, más atento tienes que estar, porque cuando vas bien, alcanzas objetivos y es lógico que los rivales te presten más atención, porque ahora eres el rival a vencer. Todo eso está bien porque está dentro de la competencia, ya que para llegar más fuerte me parece que debemos mejorar en este aspecto. De ahí habló de funcionarios que a mi gusto deberían recargar las pilas porque los veo como que piensan que se “gana fácil” y por lo menos yo no veo nada fácil de lo que se ha conseguido. Fue difícil conseguirlo y como siempre he pensado todos debemos mirar hacia el mismo lado y estar todos juntos empujando hacia el mismo lado. Quiero que sepan que todos debemos estar en la misma sintonía. Lo que a mí me comunicó el club por teléfono no sé si es espécifico por escrito eso del “desgaste institucional” no con el doctor Franco Velazco sino con otras personas. No me pidas que sea mucho más explícito porque yo tampoco sé. Yo te puedo decir lo que es mentira.

Jorge Fossati consiguió los títulos 2023 y 2025 con Universitario de Deportes. (Foto: Universitario)

¿Qué cosa es mentira y que cosa es verdad de lo que realmente sucedió con usted?

Es mentira que yo pedí chárter para el equipo, es mentira que yo dije de no ir a entrenar a Campomar. Todo mentira. Si yo pedía una o dos veces entrenar en el estadio Monumental, porque entiendo que cuando vas a jugar de local es bueno que tú reconozcas tu propia cancha, pero de ahí a que yo pedía no ir más a Campomar es mentira. Es mentira que no se llegue a un acuerdo por dinero también es mentira, porque en realidad fue que nunca se llegó a un acuerdo de algo, porque nada de lo que yo dije o pedí era condicional, sino mi opinión con las autoridades. Después son ellos lo que resuelve, pero nunca fue o me das esto o me voy.

¿En algún momento su continuidad estuvo condicionada a exigencias personales o a un acuerdo previo con otra selección?

Es mentira que yo tenía arreglado con la selección de Costa Rica y que por eso la complicaba. Se miente y no pasa nada, es gratis, porque ahora estoy en mi casa en Uruguay y ya pasó como un mes. Ese que dijo que tenía todo arreglado con la selección de Costa Rica (Carlos Galván) y ahora qué dice. ¿Acaso se rectificó? No, sigue la farándula. Se dijeron tanto disparates y que yo había pedido a determinado jugador y lo había exigido. Yo no había pedido a nadie. Mal podría estar pidiendo jugadores si no tenía claro si yo seguía o no. Se trasgiversaron muchas cosas, mintieron, se le mintió a la gente, algunos periodistas se sumaron. Insisto tú como periodista puedes decir, tengo la información desde el club o Fossati le pidió la isla que está al frente de Campomar para ir a vivir allí y estar más cerca. Tú estás diciendo que tienes una información dentro del club otra cosa es que digas: “Yo sé que Fossati pidió la isla que está al frente de Campomar”. No fiera, ahí estás mintiendo tú y lo haces de manera asquerosa para que te lean y hacerte el ‘primicero’. Tengo 50 años en el fútbol y nunca fui por ese camino. Eso me da la autoridad moral de decirle a las personas que van por ese camino que son unos mentirosos y que no tienen para nada mi respeto. No van a conseguir que a mí me cambie mi forma de pensar que tengo hacía el club, con el cariño y sentimiento que tengo por Universitario que es real y no me lo van a cambiar. Yo creo que ese idilio era mutuo y algunos hinchas le hacen caso a ellos y ya no me quieren más. No sé. Ojalá que no y que mediten un poco y vean cuál es la realidad y vean que es lo que le quisieron vender. Ahí se dan cuenta que le quisieron vender pescado podrido.

¿Cómo era su relación con Álvaro Barco?

Con Álvaro hemos hablado un montón de veces. En un inicio todos los días mientras estaba allá. Después no sé, yo nunca fui Director Deportivo y no sé hasta donde va sus funciones. No sé. Él conmigo siempre fue muy correcto y me ha demostrado siempre que cree mucho en nuestro trabajo. Ahora yo qué sé. Yo te digo lo que viví. Si después cambio de parecer, tendrías que preguntarle a él no a mí.

Jorge Fossati volvió el 2025 a Universitario. (Foto: Lenin Tadeo / GEC) / LENIN TADEO

¿Prefiere mantener esas conversaciones en lo privado?

Yo ahora no he dicho nada. Lo que le dije a Velazco queda entre él, Álvaro y yo.

¿Qué cambió en Universitario para que vuelva a verse una identificación tan fuerte entre el equipo y la hinchada?

Será que desde el 2023 en adelante en todo mejoró la ‘U’. El equipo llevó a la gente a la cancha y se llenó los estadios tanto en el Monumental como el interior del país. Esa realidad mejoró porque el equipo consiguió cosas, entonces, hay que cuidar al equipo y eso es algo que me parece tan natural, normal y que aparte hice toda la vida y no voy a cambiar que tengo 32 años de técnico.

¿Usted dejó algún informe sobre la salida de Sebastián Britos, Diego Churin y Gabriel Costa?

No, no dejé informe. Yo estuve en la conversación porque fue ese día que nos reunimos en mi casa, pero siempre aclaré que hasta no estuviera bien clara mi situación con respecto al futuro no me parecía que correspondiera que yo opinará. De todas maneras, tampoco me sorprendió. Lamentablemente, Diego no tenía la mejor relación con la gente, esto era evidente, creo que se fue cambiando en el año, se fue mejorando, pero un poco mejor. Lo de Sebastían Brito fue notable, importante en el 24-25, pero la vuelta de Diego Romero complica el escenario en ese sentido. Es más un día hablando con Sebastían Britos le decía: “Si yo hubiese estado en el 2024, tú no venias”. Porque mi idea era que arrancará Diego Romero. Eso mismo le dije a José Carvallo cuando terminó el 2023. El año que viene pienso darle la oportunidad real a Diego Romero para el 2024, porque creo que tiene todas las cualidades, pero yo me fui y trajeron a Sebastían. Si digo esto fue porque salió bien y Britos estuvo espectacular. No sé que le hubiera pasado si se quedaba Diego, por ahí le iba espectacular. Bueno, eso nunca se sabrá. Ahora, vuelve Diego, y hay que sacar un arquero, ya que los cuatro no pueden quedarse y me parece que se optó por el tema del cupo.

Entonces, Diego Romero tiene condiciones de ser el 1 en la U temporada 2026

No, eso no puedo decir. Yo te entiendo a ti como periodista, pero entiéndeme a mí de lo que vaya a ser la U en adelante no voy a hablar porque no me corresponde. Lo único que te puedo decir es que cuando yo estuve en la selección Diego Romero era tomado en cuenta, con eso te contesto. Hay cosas que no debería contestar porque lo mostré con hechos.

Jorge Fossati cumplió 73 años. (Foto: Lenin Tadeo / GEC) / LENIN TADEO

Mirando en retrospectiva, ¿hay algo que usted asuma como responsabilidad propia en este desenlace?

Lo que pasó te lo conté, no con detalles porque hay cosas confidenciales del club que no tengo por qué ventilar. Tampoco te hablé de nada que no pueda repetir con un juez de la nación. No hubo délito ni nada incofesable. Simplemente respeto la privacidad del club y lo último que quiero es ser una piedra en el zapato de acá en adelante. Chau, salí, punto y por lo único que doy entrevista sobre Universitario es para aclarar y dejar claro al hincha que desgraciadamente hubo unos cuántos mentirosos que buscaron calumniar y me parece que tienen que recordar que esos que mienten conscientemente, que hablan de ellos, no de otros, sino hablan de ellos mismos. No se ensucien las manos, opinen de mí como entrenador, pero no mientan. No sé por qué dices responsable. ¿Responsable de qué? Lo único que traté de ser honesto y decirle a la directiva de lo que pensaba para bien del club y en ningún momento del otro lado me dijeron: “Pare, pare, usted está diciendo es negro cuando esto es azul. Usted lo ve mal”. Es decir, en ningún momento hubo contradicción ni se discutió, porque hablamos de hechos concretos. No me arrepiento de haber sido sincero y haber tratado de colaborar con el club.

Entonces, ¿hay buenos términos tras su salida en la U?

En definitiva, lo único que te puedo decir, es que no hay nada que discutir, hay un contrato como bien dijo el doctor Velazco en su momento, la posición era cumplir con ese contrato. Después está la voluntad nuestra de no hacer nada. Simplemente que cumplan como dice en el comunicado que nos enviaron a nosotros con la claúsula y nada más.

Finalmente, ¿no va a demandar a la U?

Me parece que preguntarme eso es como hablar mal de las autoridades. ¿A quién demandarias tú? A alguien que no te cumple. Me parece que la pregunta está fuera de lugar, porque no quiero imaginarme en ese escenario (demandar a la ‘U’). No tengo por qué imaginarmelo tampoco.