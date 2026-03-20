¿Qué escenarios contempla Universitario sobre una posible sanción por los incidentes del 14 de marzo, si es que se llega a comprobar que hubo racismo?

Hasta este momento nosotros no hemos sido notificados de ningún proceso. No sabemos si vamos a recibir algún tipo de notificación. Si bien es cierto, el árbitro ha manifestado algo en su informe con respecto a determinado acto de discriminación, también es cierto que en los últimos días se ha emitido un montón de material en video, audios; material abrumador que demostraría todo lo contrario.

¿Esos audios y videos a los que se refiere son evidencia válida?

Gracias por la pregunta, porque si podemos hacer memoria, hace dos semanas el Club Alianza Lima presentó un reclamo en contra de Universitario en un partido donde no tenía nada que hacer ni ver y terminaron sancionando a Jairo Concha con un video extraído de redes sociales. Entonces, si tú me preguntas si es válido o no el material probatorio que filma la gente, entendemos que por lo que ha determinado esta apócrifa comisión, sí.

Importante detallar esto porque, digamos, ya se ha generado un precedente...

Sí. Y discúlpame, pero entrando un poquito más al fondo, lo que de buena fe te puedo decir o creyendo en la buena fe de las personas, yo entiendo que después de haber escuchado y visto esta cantidad de videos, videos también proporcionados por Liga 1 y material videográfico de manera abrumadora, lo lo que yo te puedo decir es que a mi entender, el árbitro y Ángelo Campos se han confundido con determinados cánticos, insultos que provienen de la Tribuna Sur, pero que no tienen ninguna connotación racial, creo que se han confundido por el eco, por la acústica del Monumental.

Lo que dice el reglamento es que se presume cierto lo que indica el árbitro...

Se presume cierto lo que indica el árbitro, salvo se pruebe lo contrario. ¿Me entiendes? Y lo que se está acreditando es que lo que manifiesta el árbitro no es lo correcto en base a los sonidos de la tribuna. Correcto. Entiendo yo que se han confundido. Ahora, abro un paréntesis y lo que sí te digo es que nosotros como club desde hace mucho tiempo atrás venimos haciendo campañas, culturizando a nuestros simpatizantes, damos charlas y luchamos enfáticamente contra cualquier flagelo. Ya sea de racismo, violencia contra la mujer y cualquier tipo de connotación que pueda afectar nuestro evento. Nosotros entendemos que nuestra hinchada es nuestro primer activo. Nuestro estadio es una de nuestras fuentes de ingreso y cuidamos nuestro evento y parte del cuidado de nuestro evento es tratar de que la gente tenga un comportamiento adecuado dentro de lo que significa un evento deportivo de fútbol, que es muy pasional en donde la gente tiende a ponerse eufórica. Pero dentro de esa euforia hay comportamientos este que se permiten y otros que no.

En caso Universitario sea notificado, ¿cuál es el siguiente paso?

Lo primero que nosotros tendríamos que hacer es evaluar cuál es el contenido de la investigación. Hay que analizar cuál es la imputación, qué es lo que se imputa y por qué se imputa para nosotros poder hacer el descargo que corresponde. Pero entiendo que las primeras líneas de nuestro descargo serían que se suspenda el proceso hasta que se nombre una comisión de acuerdo al procedimiento que ordena el estatuto, porque la comisión que actual no está legitimada ni facultada para abocarse a las causas y administrar justicia deportiva.

Ese punto es clave, al no ser legítima la comisión, su ejercicio es inválido, lo había advertido Franco Velazco luego del incidente en el Monumental...

Sí, mira, hace días atrás nosotros mantuvimos determinada prudencia con lo que íbamos a declarar, pero nuestro administrador Franco ya había manifestado que se estaban presentando ciertas cuestiones que generaban suspicacias. Nosotros hemos investigado el tema de la comisión, sus miembros y la verdad es que nos hemos encontrado con tamaña sorpresa, uno de los miembros aparentemente es socio de Alianza Lima. El otro miembro al parecer sigue trabajando para el estudio que fue del presidente de la Liga. Entonces, desde ya la comisión no reunía determinados componentes de independencia para que pueda administrar justicia deportiva. Y en el colmo de estas irregularidades nos damos con la sorpresa de que la Asamblea nunca había aprobado, como manda el artículo 43 del estatuto, a los miembros. Es decir, para que existan comisionados en Liga 1, lo que tiene que ocurrir es que la junta directiva proponga a los comisionados y estos comisionados son ratificados en una asamblea.

Jugadores de UTC denunciaron presuntos insultos racistas desde la tribuna sur del Estadio Monumental. (Foto: GEC)

Esto generaría un caos, porque podría implicar que todo aquello que ha determinado la comisión sea invalidado...

Eso es lo que está ocurriendo. Por esos motivos es que clubes de fútbol recurren a la justicia ordinaria para poder satisfacer sus derechos, porque lo que ocurre dentro del sistema no cumple las expectativas ni los parámetros legales. Lo que ha ocurrido es que aquí hay una comisión, mejor dicho, llamada una malcomisión que se aboca a resolver temas deportivos sin estar validada por la asamblea de clubes.

¿Y este reclamo lo va a hacer Universitario formal? Porque se dijo que iba a ser el lunes...

Por supuesto. El día de ayer (martes) precisamente nosotros hemos enviado una carta a la liga solicitando una asamblea para ver este tema de de las comisiones y sobre todo el de la comisión de disciplina, porque hoy estamos jugando un campeonato en donde en términos jurídicos no está aprobada la comisión para que pueda administrar justicia.

Por lo que entiendo, bajo esta posición de Universitario y pese a la polémica sobre el nuevo reglamento de sanciones, no se contempla que Universitario llegue al clásico bajo sanción...

Felizmente hoy día (miércoles) la federación ha emitido un oficio múltiple en donde deja muy en claro que la fecha de vigencia del reglamento es a partir del 9. Estaríamos ante el caso de Universitario que es un hecho que se produce el día 14, por lo tanto está dentro del plazo de vigencia del nuevo reglamento. Ahora, acá también ocurre un error dentro de la liga porque quien emite el oficio en donde se indica que la fecha de vigencia es a partir del 16 es el gerente general de la liga. Es decir, el gerente general de la liga pasa por encima de la junta directiva y del propio reglamento, algo que jerárquicamente no puede ser posible. Entonces es un error tras error y más error. La Federación Peruana de Fútbol ha tenido que salir a enmendar un poco la plana y aclarar el panorama.

Hay una sensación de que se vuelve a los 90, cuando se jugaba unos partidos en la cancha y otros partidos fuera de la cancha con dirigentes muy frontales. ¿Esto no desnaturaliza un poco la competencia? ¿Cómo es que empezó esta rivalidad de escritorio?

Tú mismo te puedes dar cuenta que de nuestra parte no hay ninguna acción que genere eh algún acto de controversia con Alianza. Por el contrario, nosotros jugamos contra Cristal y reclamó de Alianza. Mira, yo te puedo dar dos hechos puntuales. Por ejemplo, Alianza-Boys, jugado hace menos de 15 días. En su estadio ha habido una gresca en donde uno de sus simpatizantes ha terminado en el hospital. Eso tranquilamente produce el cierre de tribuna. ¿Universitario ha presentado algún reclamo, denuncia o queja? No. En días seguidos, Alianza-Melgar. Ha habido una estampida de 500 personas que han tratado de entrar a las tribunas. Ha entrado el gran grueso sin entradas, sin boleto, generando violencia, lo cual amerita el cierre del estadio por 6 meses. ¿Y tú has escuchado que Universitario ha presentado alguna queja, alguna denuncia, algún reclamo? Tampoco. Información tenemos a montones, pero no nos ves accionando en contra de ese equipo, me parece que no. Nosotros como club grande, como institución grande, ya tenemos bastante como para ver lo que hacen los otros. Y así lo hemos visto siempre. Ese es el perfil de esta gestión. Este es el perfil de esta administración, concentrarse en lo que pasa en Universitario. Ahora, lógicamente que ante estos hechos nosotros tenemos que defendernos.

¿Se están creando precedentes peligrosos?

Por supuesto. Entonces, yo no sé qué sale a quejarse Alianza cuando no tiene vela en el entierro, cuando no tiene nada que ver en este tema, sinceramente, cuando ellos quizás tendrían más problemas que nosotros por inconductas y por incumplimientos normativos.

Velasco luego del partido en el Monumental fue muy enfático en decir que ahora Universitario iba a presentar quejas, denuncias...

Sí, por supuesto, porque nosotros nuevamente si bien es cierto no nos hemos metido con nadie, tenemos que tener capacidad de reacción y además ya está el precedente. Entonces no está en nuestra política ver a los rivales, ver qué hacen, qué no hacen, en dónde fallan para denunciarlos o reclamar. No es nuestra política. Pero lógicamente si la política de otros es atacarnos, bueno, acá vamos a estar también para defendernos.

¿Existe una posibilidad de sentarse a conversar con Alianza Lima? O sea, más allá de todo estas confrontaciones. ¿Hay una predisposición? Velasco dijo que no pensaba reunirse con nadie de Alianza...

Yo escuché al abogado de Alianza (José Asti) indicar que cuando le hacen esta pregunta, él refiere que no hay confianza. La confianza o la falta de confianza es miedo. ¿Miedo a qué? Nosotros siempre vamos a estar acá mirando lo nuestro, pero tampoco podemos sentarnos en una mesa con personas que después se paran y hacen una cosa totalmente distinta a la que a la que se quedó. Básicamente es eso. O sea, si vas a hablar con alguien y vas a quedar con alguien en algo, lo cumples. Así son los caballeros. Pero si quedas con alguien en algo y terminas haciendo todo lo contrario, yo creo que no tiene sentido lo que puedas hablar.

Adrián Gilabert es el actual gerente legal de Universitario. (Foto: Universitario)

¿Crees que todo esto ha sido pensando en sacar, digamos, algún tipo de ventaja apuntando al clásico?

Bueno, eso que te lo respondan ellos, pues. Si alguien lo necesita, seguramente lo ha hecho. Pero sí, lógicamente, parece que eso es lo que se percibe.

Jairo Concha tiene dos fechas, él se pierde el clásico...

Correcto. La fecha de suspensión la cumpliría en Cutervo. Y mira, si nosotros fuésemos mala leche y habiéndonos enterado de lo que está ocurriendo en la Comisión de Disciplina, el día de ayer hubiésemos interpuesto una medida cautelar y Jairo estuviese jugando tranquilamente el día domingo por la irregularidad de la comisión.

Esa sanción (de 4 fechas) perjudica enormemente al profesor Rabanal...

Nosotros hemos enviado documentación a la comisión indicándole que no está legitimada ni legalmente constituida para abocarse a las causas. Entonces, eso ya tiene que seguir su debido proceso.

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