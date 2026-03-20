Por José Antonio Bragayrac

En medio de un clima enrarecido que mezcla denuncias de racismo, disputas reglamentarias y una creciente judicialización del torneo, el abogado de Universitario, Adrián Gilabert, conversó con Deporte Total para desestimar los hechos reportados por el árbitro del 14 de marzo —atribuyéndolos a una “confusión acústica” en el Monumental— y, al mismo tiempo, cuestionar la legitimidad de la Comisión de Disciplina de la Liga 1, a la que califica de irregular y carente de independencia. Además, expone las razones por las que descarta una tregua con Alianza Lima.

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Entrevista