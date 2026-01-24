“Nos escribió Fértoli que quería conocernos y Britos nos dio su camiseta”: la historia de Los Caligaris y su conexión con la ‘U’ a horas de la Noche Crema

Esta noche, Universitario de Deportes presentará a su equipo edición 2026 en la Noche Crema ante la U de Chile. Caín Fara, Héctor Fértoli, Diego Romero, Sekou Gassama, Lisandro Alzugaray y Miguel Silveira, son las nuevas caras del entrenador Javier Rabanal que buscará el tetracampeonato y llegar a lo más alto de la Copa Libertadores.

Previo a lo que será la presentación del equipo, Los Caligaris es la banda encargada de amenizar la Noche Crema. “Kilómetros”, de los Caligaris, suele convertirse en una postal emocional del hincha que acompaña sin condiciones, del que cruza ciudades, regiones y hasta fronteras para ver a su equipo. No habla solo de distancia geográfica, sino de pertenencia: de ese amor que no entiende de horarios, resultados ni cansancio.

Ese matiz lo explicaba una hincha de Universitario, por ejemplo, que ha seguido al equipo en el Monumental desde muy chiquita. Decía que la canción no suena a fiesta, sino a promesa: a horas de bus, a aeropuertos, a dormir poco y volver igual. Es más sentimiento que euforia, más lealtad que celebración.

En esa línea, los Caligaris tienen un “feeling” que conecta mejor con la noche crema. A diferencia de la música de La Mosca Tse-Tse, asociada al carnaval, al título y al estallido colectivo, lo de los Caligaris suena a camino, a espera, a tribuna que canta aún cuando no hay vuelta olímpica. Menos fiesta, más fidelidad; menos euforia, más identidad.

El Comercio conversó con el vocalista de los Caligaris, Martín Pampiglione, quien dijo lo siguiente: “Tenemos todas las expectativas para volver a pisar Perú, en esta oportunidad, el Estadio Monumental, la Noche Crema, tengo dos intervenciones. La primera es antes del partido y la segunda es en el entretiempo”, afirmó en un primer momento.

“Hemos preparado cosas muy especiales, digamos la primera parte nada que ver con la segunda, no solamente vamos a hacer los éxitos de los Caligaris que siempre nos reclaman, sino que hemos preparado un par de perlitas para esta noche. Nos han pedido canciones, aunque parece mentira, el repertorio no lo hemos armado solo nosotros sino también ahi la gente de producción nos ha sugerido un par de canciones y la vamos a incluir”, agregó.

“Nosotros nos hicimos amigo del arquero de la U (Sebastián Britos) cuando estuvimos allá en Perú, vino a vernos y nos regaló su camiseta y nos seguimos a través de la redes sociales. Fértoli también nos escribió esta semana y nos quería conocer cuando estemos en Perú, ya que nos quería conocer. Estamos contentos y hay mucha expectativa, vamos a ir con la alegría de siempre y entregaremos el corazón en cada escenario y no va a ser la excepción en Perú”, sentenció.