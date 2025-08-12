Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
“Nos volvemos a ver”: ¿Cómo recibió la ‘U’ la noticia de ser sede de la final de la Libertadores y qué cambios preparan para el Monumental?Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Cuando ayer la Conmebol confirmó al fin al Estadio Monumental U Marathon como la sede de la final única de la Copa Libertadores 2025, a jugarse el próximo 29 de noviembre, eligió más que un coloso lleno de emociones y huella popular, encendió de esta forma una chispa histórica para el fútbol peruano y su club más campeón: Universitario de Deportes.