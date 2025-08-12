“Nos volvemos a ver”: ¿Cómo recibió la ‘U’ la noticia de ser sede de la final de la Libertadores y qué cambios preparan para el Monumental?

“¡Nos volvemos a ver en la gran final!”, anunció el club merengue en sus redes sociales. Los ojos del mundo futbolero se volverán a posar sobre Lima y el estadio crema será, seis años después, otra vez el epicentro de la definición de los dos mejores equipos de Sudamérica. En el 2019, de un lado estuvieron los ‘Millonarios’ del River Plate y, del otro, el ‘Mengao’ del Flamengo. El desenlance tuvo tintes épicos con el equipo brasileño dando vuelta al marcador en los segundos finales del partido.

El Monumental desde entonces se perfiló como un escenario capaz de sostener la presión de Sudamérica. Esa experiencia, y la “deuda de gratitud” que CONMEBOL reconoce con la FPF, inclinaron la balanza frente a otras candidatas como Brasilia o Montevideo.

El Estadio Monumental de Ate volverá a ser escenario de la final de la Copa Libertadores, tal como ocurrió en 2019 con el duelo entre River Plate y Flamengo. Foto: Universitario.

La vuelta en U

Para Universitario, el anuncio representa algo más que orgullo: su estadio se convierte en embajador de nuestro fútbol.

Desde lo ejecutivo, significa una oportunidad también. Datos extraoficiales apuntan a que la ‘U’ podría recibir alrededor de USD 500 000 por concepto de alquiler del estadio —una cifra plausible considerando los USD 400 000 de la edición anterior—, sin contar con las mejoras que asumiría CONMEBOL en infraestructura.

Estas mejoras se tratarían, en principio, de renovaciones en el palco de periodistas, así como instalación de nuevas luces en los accesos a las tribunas de Oriente y Occidente. Además, los servicios higiénicos contarán con renovaciones totales. Estos trabajos no son parches; son convicción estructural: el Monumental será más moderno, funcional y preparado para gigantes.

Cuando se abra el telón y los reflectores enciendan el cielo limeño el próximo 29 de noviembre, no será solo un partido; será el punto máximo de una narrativa. La narrativa de un estadio que renace, de un club que revive su aura continental y de un país que recibe el torneo más grande de América con orgullo. Universitario no solo ofrece su cancha: mostrará su identidad y ganará brillo.

La Libertadores vuelve al Monumental, y con ella, su gente, sus sueños y la sensación de que el fútbol peruano vuelve a latir en grande.

