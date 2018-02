Universitario: números en rojo en este inicio de temporada 

Por: Kenyi Peña Andrade



No es verdad cuando se dice que Universitario de Deportes está sumergido en una crisis –esto recién comienza–, pero negar que vaya camino a ello sería vivir en una burbuja.



Pedro Troglio argumenta que su equipo juega con empuje y nadie lo niega. Raúl Fernández indicó que la ‘U’ vende para el periodismo y se exagera cuando no le va bien, y algo de cierto tiene. Pero las estadísticas no mienten. El mal presente de los cremas no se puede maquillar.



Una vez que se conoció que Oriente Petrolero sería el rival en la Prelibertadores, la fe en acceder a la siguiente fase creció. Pero todo salió mal. La eliminación ante los bolivianos dejó un vacío económico y futbolístico.



Asimismo, los cremas son últimos en el Torneo de Verano con dos puntos y están a diez del líder de su grupo, Cristal. Es una utopía creer, así como van las cosas, que los de Troglio pueden ganar el primer torneo del año.



Si se pudiera cuantificar el derroche y pundonor de este equipo, no queda duda de que el resultado sería alto. Sin embargo, esto no alcanza en la cancha. En las cuatro primeras fechas, los cremas son el único equipo que no ganó (dos empates y dos derrotas).



Además, los merengues con tres goles a favor son el segundo equipo que menos convirtió. El primero es UTC con un tanto.



—Cambio en el arco—



Uno de los jugadores más criticados es Raúl Fernández. El arquero terminó sentido el duelo ante Alianza y sería reemplazado por Patrick Zubzuck. Los de Ate enfrentarán mañana de visita a Comerciantes Unidos en un partido donde es más que urgente sacar los tres puntos. De ahora en adelante, el margen de error es mínimo.