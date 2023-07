El cronómetro marcaba el minuto 73. El marcador estaba igualado y sin goles. Y Corinthians, el dueño de casa, tenía todo en contra: el tiempo, la presión de su hinchada y la escasez de ideas en ataque. Universitario, en tanto, era la otra cara de la moneda. No hacía un buen partido -su único remate a portería llegó a los 93′-, pero tampoco sufría en defensa y miraba con ilusión el partido de vuelta de la repesca de la Copa Sudamericana a jugarse la próxima semana en el Monumental. Hasta que apareció Alex Valera… y no para celebrar un gol.

En una jugada totalmente inofensiva por parte de los brasileños, el delantero cometió una fuerte falta con un planchazo arriba del tobillo de su rival. El árbitro venezolano Jesús Valenzuela le sacó la tarjeta amarilla en primera instancia, sin embargo recibió el llamado de los encargados del VAR y decidió revisar la jugada. Se tomó varios segundos en determinar lo que era un hecho: tarjeta roja al peruano.

“Innecesario”, repetía Daniel Kanashiro, narrador de DirecTV. Y sí, lo fue. Innecesario, imprudente, irresponsable y hasta infantil. Alex Valera no pensó ni un solo segundo en las consecuencias que podía traer una entrada de esa manera. Porque no se discute la intención, sino la vehemencia. Y ahí, el goleador de la ‘U’ en el año con doce tantos (once en la Liga 1 y uno en la Sudamericana) terminó perjudicando a su equipo.

Para colmo de males, seis minutos después Corinthians abrió el marcador con un golazo de Felipe Augusto. El ‘Timao’ terminó ganando sin hacer mucho en ataque, con más intención que jugadas concretas, pero gracias a la imprudencia de Valera.

No es la primera vez que Alex deja al cuadro crema con diez hombres perjudicando el trabajo de sus compañeros. De hecho, el atacante lidera la lista de expulsados en la ‘U’ en este 2023: de las 14 rojas que recibió el elenco de Jorge Fossati, tres tuvieron el nombre del ‘9′ de Pomalca. Y otras tres de Nelson Cabanillas.

Las otras dos expulsiones se dieron por el Torneo Apertura. Primero ante Deportivo Municipal tras una dura entrada a los 97 minutos y con la victoria casi asegurada. Fue suspendido una fecha y cuando volvió -ante Sport Boys- marcó un triplete pero luego vio la tarjeta roja tras agredirse mutuamente con Christian Ramos. Y no quedó ahí: tras el partido, ante cámaras, llamó “hijo de p…” al árbitro aunque no recibió ninguna sanción por eso.

Alex Valera sus expulsiones en 2023 vs. Municipal -anotó un gol pero vio la roja a los 97' con el marcador 2-1 a favor de la 'U'

vs. Boys -anotó un triplete pero se fue expulsado tras agredirse mutuamente con Christian Ramos.

vs. Corinthians -Con el marcado igualado, cometió un dura falta y vio la roja.

El talón de Aquiles de la ‘U’

Para Universitario, este 2023 viene siendo unas de cal y otras de arena. Y su gran talón de Aquiles está en las expulsiones que recibe. Son 14 rojas en total, contando las de José Carvallo y Roberto Siucho en la batalla campal que se generó tras el partido ante Gimnasia: diez por la Liga 1 y cuatro por la Sudamericana.

Las expulsiones han generado cinco derrotas: 2-0 vs. Mannucci, 3-1 vs. Alianza Atlético, 1-0 vs. UTC, 2-0 vs. Santa Fe de Colombia y 1-0 vs. Corinthians. Pero también mermaron al equipo en el siguiente partido. Cuando Alex Valera se fue expulsado ante Sport Boys, el siguiente encuentro fue ante Alianza Atlético que terminó en derrota y con tres jugadores con tarjeta roja.

Universitario deberá mejorar en ese aspecto si quiere seguir peleando el torneo local. En la Sudamericana tiene que afrontar ahora la vuelta sin su goleador y con la tarea de revertir un 1-0 en contra. El reemplazante sería Emanuel Herrera que lleva siete goles en el año (cinco por la Liga 1 y dos por la Sudamericana).