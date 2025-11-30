Universitario de Deportes oficializó la salida de Gabriel Costa, mediocampista que se despide del club tras una temporada y media defendiendo la camiseta crema. El anuncio llegó mediante un video publicado en las redes sociales de la institución, donde se incluyeron jugadas, goles y momentos destacados del futbolista uruguayo-peruano durante su paso por Ate. Su salida se venía especulando desde hace semanas, pero recién este jueves quedó completamente confirmada de cara a la planificación del plantel para el 2026.

En su comunicado, Universitario agradeció la “garra, entrega, profesionalismo y compromiso” que Costa mostró en cada entrenamiento y partido. El volante fue parte del plantel que conquistó los títulos nacionales del 2024 y 2025, aportando experiencia en un equipo que combinaba juventud y jerarquía. Aunque no siempre fue titular, el club destacó su buena actitud y su influencia positiva dentro del vestuario. Costa se marcha dejando 35 partidos disputados con la ‘U’, además de un gol y cuatro asistencias en competencias locales e internacionales.

Durante la temporada 2025, su presencia en la cancha disminuyó debido a decisiones tácticas y a la aparición de nuevos nombres en el mediocampo crema. Aun así, el futbolista mantuvo su deseo de competir y siguió siendo una opción recurrente para el comando técnico, especialmente en encuentros de alta exigencia. Su experiencia en torneos internacionales también fue clave en varios partidos de la Copa Libertadores, donde sumó minutos importantes.

Con esta salida, el club continúa con su proceso de reestructuración del plantel. Gabriel Costa se suma a otras bajas como Diego Churín y Sebastián Britos, movimientos que evidencian que Universitario busca un nuevo impulso deportivo para la próxima temporada. La dirigencia ya trabaja en refuerzos y en la llegada de piezas que puedan cubrir los espacios dejados, pensando en ser protagonistas en la Liga 1 y en la Libertadores 2026.