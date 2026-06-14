En Ate, sin embargo, mantienen la cautela. Nadie quiere repetir experiencias pasadas. La orden es clara: no habrá anuncio oficial hasta que todos los documentos estén firmados.

UNIVERSITARIO 🇵🇪

✍️ Gianluca Lapadula tiene acuerdo total para convertirse en nuevo jugador de Universitario de Deportes.

El contrato sería por 18 meses.

Solo resta la firma para oficializar la operación.

Uno de los fichajes más impactantes de los últimos años en la Liga 1… pic.twitter.com/QMrwswLZPw — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) June 13, 2026

El detalle más importante de las últimas horas no estuvo relacionado con la voluntad del futbolista, sino con su situación contractual en Europa. Lapadula mantenía vínculo con Spezia hasta el 30 de junio, pero las gestiones para resolver su salida habrían quedado encaminadas, despejando el principal obstáculo que impedía avanzar en la operación.

Para Héctor Cúper, que sigue personalmente cada movimiento, el tiempo es fundamental. El entrenador argentino considera indispensable que el delantero se incorpore cuanto antes para acelerar su adaptación física y futbolística con miras al Torneo Clausura.

El proyecto deportivo también está definido. Universitario le ha planteado un contrato por año y medio, hasta diciembre del 2027. La idea es que Lapadula encuentre en Ate el escenario ideal para afrontar la etapa final de su carrera y, al mismo tiempo, convertirse en el rostro visible de una nueva reconstrucción deportiva.

Universitario en conversaciones formales con Gianluca Lapadula. (Foto: Universitario)

Las claves de un fichaje que remecería el fútbol peruano

La pregunta es inevitable: ¿por qué Universitario está dispuesto a realizar semejante esfuerzo? La respuesta se encuentra en cinco razones que explican por qué la llegada del atacante rompería el mercado local.

La primera tiene que ver con una necesidad urgente. Universitario fue un equipo irregular durante el primer semestre. Terminó cuarto en el Torneo Apertura y anotó apenas 24 goles, siendo el conjunto menos goleador dentro de los cinco primeros lugares de la tabla. La situación fue incluso más evidente en la Copa Libertadores. Los cremas quedaron eliminados en fase de grupos después de marcar solamente cinco goles en seis partidos. La falta de contundencia fue una de las principales conclusiones que dejó la primera parte del año.

Los goles de los delanteros de la ‘U’ en el primer semestre:

Torneo Apertura Copa Libertadores Alex Valera 8 2 Edison Flores 3 - Lisandro Alzugaray 2 1 Fuente: Transfermarkt

La segunda razón apunta directamente a Héctor Cúper. Desde su llegada, el técnico argentino ha insistido en la necesidad de incorporar jerarquía. Considera que Universitario necesita futbolistas con experiencia internacional para elevar la competitividad del plantel. Lapadula encaja perfectamente en ese perfil. Pero no sería el único. En Ate todavía mantienen abierta la posibilidad de concretar el regreso de Raúl Ruidíaz. Aunque las conversaciones se enfriaron en las últimas semanas, su nombre sigue sobre la mesa y podría reactivarse en cualquier momento.

La tercera clave es el impacto que tendría en el mercado de pases. Pocas veces un futbolista con semejante recorrido europeo decide llegar al fútbol peruano. Lapadula construyó prácticamente toda su carrera en Italia, uno de los entornos más competitivos para los delanteros. Defendió camisetas históricas, disputó temporadas en Serie A y Serie B, y logró consolidar una trayectoria que lo convirtió en referente de la selección peruana. Su llegada elevaría inmediatamente la atención sobre la Liga 1.

La cuarta razón está relacionada con la imagen institucional del club. Universitario es el actual tricampeón del fútbol peruano, pero la campaña de este año erosionó buena parte del optimismo generado en temporadas anteriores. Algunos refuerzos no estuvieron a la altura y el caso más evidente fue el de Sekou Gassama. El delantero fichado a inicios de temporada nunca logró consolidarse y terminó marchándose sin dejar huella. La dirigencia entendió entonces que debía apuntar a un nombre capaz de recuperar la ilusión colectiva. Lapadula no solo fortalecería al equipo dentro del campo. También reforzaría el vínculo emocional entre el club y su hinchada.

Y la quinta razón es la más contundente de todas: los goles. Según las estadísticas de Transfermarkt, Lapadula acumula 184 anotaciones durante su carrera en el fútbol italiano. Es una cifra extraordinaria para cualquier delantero peruano y una garantía que pocos pueden ofrecer en el mercado actual. A sus 37 años todavía mantiene vigencia. En la última temporada con Spezia disputó 20 encuentros oficiales, anotó seis goles y repartió tres asistencias.

Pero más allá de los números existe un factor emocional imposible de medir. Lapadula fue el primer gran “eurocausa” que conquistó al país. Llegó a la selección rodeado de expectativa y terminó convirtiéndose en uno de los futbolistas más queridos por la afición peruana gracias a su entrega, sacrificio y sentido de pertenencia.

Por eso su posible llegada a Universitario trasciende cualquier análisis estadístico. Representa la unión entre una estrella de la selección y uno de los clubes más populares del país. Representa ambición en un campeonato acostumbrado a las apuestas de bajo perfil. Y representa, sobre todo, una señal de que en Ate entendieron que para volver a competir en grande ya no bastan los recuerdos del tricampeonato.

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