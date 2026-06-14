Por Marco Quilca León

Hay fichajes que refuerzan un plantel. Otros que venden camisetas. Y existen algunos pocos que son capaces de modificar el ánimo de un club entero. Gianluca Lapadula está cada vez más cerca de convertirse en uno de esos casos. Lo que durante años fue una fantasía recurrente de los hinchas de Universitario empieza a tomar forma. Según pudo conocer El Comercio, el entendimiento entre el delantero de la selección peruana y la dirigencia crema se alcanzó a inicios de esta semana. Desde entonces, las conversaciones avanzaron sin sobresaltos y hoy el escenario es favorable para que el atacante nacido en Turín se convierta en el fichaje más impactante del fútbol peruano en mucho tiempo.

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