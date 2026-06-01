Por Jasson Curi Chang

Él lo quiere con locura. Si pudiese, se mete en una caja, le pone un moño de regalo y pide que un delivery lo deje en la puerta de Campomar. Raúl Ruidíaz, uno de los últimos mejores jugadores formados en Universitario de Deportes, parece haber iniciado esa ruta silenciosa que tantas veces precede a los retornos más esperados.

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