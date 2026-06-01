Él lo quiere con locura. Si pudiese, se mete en una caja, le pone un moño de regalo y pide que un delivery lo deje en la puerta de Campomar. Raúl Ruidíaz, uno de los últimos mejores jugadores formados en Universitario de Deportes, parece haber iniciado esa ruta silenciosa que tantas veces precede a los retornos más esperados.

Primera escena. Jairo Concha celebra su cumpleaños y recibe el mensaje de un buen amigo en su historia de Instagram con una frase breve, pero imposible de ignorar: “Espérame”. Segunda escena. Ruidíaz publica una fotografía de su última etapa con Universitario en el 2016, pese a que actualmente defiende la camiseta de Atlético Grau. Tercera escena. La menos visible y quizá la más importante. En la interna del fútbol peruano se comenta que el delantero mantiene una relación cercana con un dirigente influyente de Universitario, vínculo que podría convertirse en un puente hacia Ate.

Son señales. No constituyen una negociación, pero sí dejan algo claro: a sus 36 años, Raúl Ruidíaz mantiene intacto el deseo de volver al club donde comenzó todo.

El mensaje de Raúl Ruidíaz que sorprendió al mundo Universitario. (Foto: Instagram)

Han pasado diez años desde aquella salida rumbo al Monarcas Morelia. Una década en la que construyó una carrera que pocos futbolistas peruanos pueden exhibir. Dejó Universitario tras disputar 178 partidos, marcar 80 goles y registrar 24 asistencias. En México fue goleador de la Liga MX en dos oportunidades y posteriormente encontró en el Seattle Sounders de la MLS el mejor capítulo internacional de su carrera. Allí conquistó títulos, alcanzó una final continental y anotó 86 goles, cifra que lo convirtió en uno de los máximos artilleros de la historia de la institución estadounidense.

Sin embargo, la historia entre Ruidíaz y Universitario tuvo un capítulo inconcluso en el 2025. Durante varios meses se habló de su regreso. Hubo acercamientos, versiones cruzadas y declaraciones públicas que terminaron convirtiendo la negociación en una novela. Finalmente, el acuerdo nunca llegó y el delantero optó por firmar por Atlético Grau.

Desde entonces, la ‘Pulga’ suma 42 partidos, 11 goles y 4 asistencias entre las temporadas 2025 y 2026. Números correctos para un futbolista que continúa siendo determinante en el torneo local y que todavía conserva la velocidad mental para definir partidos.

Raúl Ruidíaz festeja su primer título con Universitario (Foto: GEC)

El lazo crema y la ruptura norteña

Pero para que el sueño crema deje de ser una ilusión y se convierta en una operación real, existen varios obstáculos que deberán resolverse.

El primero tiene nombre propio: Antonio García Pye. Tras la salida de Álvaro Barco y mientras Universitario continúa evaluando quién asumirá de forma permanente la dirección deportiva, García Pye se ha convertido en la principal referencia institucional para los movimientos de mercado. Su buena relación con Ruidíaz podría facilitar conversaciones futuras y abrir una puerta que hace un año parecía completamente cerrada.

El segundo punto es económico. No es un secreto que las diferencias salariales frustraron el retorno en el pasado. Universitario atraviesa una etapa en la que busca mantener equilibrio financiero y evitar contratos que rompan la escala salarial del vestuario. Si Ruidíaz desea regresar, tendrá que adaptarse a esa realidad. La dirigencia no parece dispuesta a modificar su política para incorporar a un solo futbolista, por más ídolo que sea.

Raúl Ruidíaz marcó el gol de la victoria ante Universitario y confesó que decidió no celebrarlo por respeto y amor al cuadro ‘crema’. Además, el delantero señaló que extraña a la hinchada de la ‘U’, a la que calificó como “hermosa”. 🗣️⚽️🏟️



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El tercer obstáculo es contractual. El Comercio pudo conocer por una fuente de Atlético Grau que el atacante tiene vínculo vigente hasta finales del 2028. Aunque desde Piura no cierran la puerta a una negociación, el mensaje es claro: cualquier conversación deberá producirse en los tiempos adecuados y respetando los acuerdos existentes.

“Si Universitario tiene interés, todo se puede conversar, pero cada cosa en su momento”, fue la posición transmitida desde el entorno del club norteño.

La apertura del mercado de pases, programada entre el 1 de julio y el 11 de agosto, aparece como la ventana natural para que cualquier acercamiento se formalice.

Un líder para el futuro

Sin embargo, más allá de la viabilidad económica o contractual, existe un aspecto deportivo que vuelve atractiva la posibilidad de su retorno.

Universitario sufrió durante buena parte del primer semestre por falta de gol. Alex Valera terminó cargando casi en solitario con la responsabilidad ofensiva. De hecho, el atacante acaba de alcanzar los 81 goles con camiseta crema y desplazó precisamente a Ruidíaz del Top 10 histórico de goleadores del club.

Lejos de representar un problema, la convivencia entre ambos podría potenciar a Universitario. Valera necesita competencia interna y Ruidíaz podría ofrecer exactamente eso: experiencia, jerarquía y una cuota de gol que la ‘U’ extrañó en momentos decisivos.

Eso sí, el club también considera prioritario incorporar un delantero extranjero de nivel sudamericano, especialmente ante la inminente salida de Sekou Gassama. La llegada de Ruidíaz no excluiría otro fichaje ofensivo.

Finalmente, existe un factor intangible que en Universitario vale tanto como los goles: el liderazgo. El vestuario crema atraviesa una transición delicada. Martín Pérez Guedes anunció su retiro y a finales de temporada podrían despedirse referentes históricos como Horacio Calcaterra y Aldo Corzo.

En ese escenario, la presencia de Ruidíaz aportaría algo más que fútbol. Representaría la recuperación de una identidad. La vuelta de un futbolista que entiende el peso de la camiseta, que conoce la presión del Monumental y que ha demostrado en distintas etapas de su carrera que puede asumir responsabilidades cuando el contexto se vuelve complejo.

Por ahora, todo se mueve en el terreno de las señales. Un mensaje en redes sociales. Una fotografía cargada de nostalgia. Una relación cercana con la dirigencia. Nada definitivo, pero suficiente para alimentar una ilusión que nunca desapareció del todo.

Porque si algo ha demostrado la historia reciente de Universitario es que los ídolos siempre encuentran el camino de regreso. Y en el caso de Raúl Ruidíaz, ese camino parece estar más abierto que nunca.

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