Tiene todo en la cabeza, pero no le da vueltas a la idea. Richard Pellejero (50 años) es consciente que tiene el domingo 22 de noviembre tiene una cita con la historia en el IPD de Huancayo: darle un primer campeonato a Sport Huancayo. Sin embargo, el técnico uruguayo prefiere no recircular el sueño y deseo que tiene con todo el plantel del ‘Rojo Matador’, al que lo llama una familia. “Soy agradecido con estos muchachos”, confiesa el entrenador en una entrevista con DT El Comercio, a horas del partido frente a Universitario de Deportes.

-Ya con un más de un año en el campeonato, ¿qué opinión le deja el fútbol peruano?

La verdad que muy contento. Ya lo dije antes, era un fútbol que no conocíamos ni consumimos mucho en Uruguay, era un poco desconocido para nosotros. Si bien, sí lo conocíamos a nivel de selección y a nivel de clubes, porque sí he enfrentado a equipos peruanos en torneos internacionales cuando era jugador de fútbol, no era un fútbol que consumíamos en la realidad, no teníamos tanto conocimiento. Me encontré con un fútbol muy técnico y sorprendido por todo lo que es la geografía de este país, no estábamos acostumbrados a eso. Todo fue nuevo, eran cosas que nos complicaban mucho, el hecho de planificar cada uno, porque uno siempre estás dos a tres días fuera de ciudad, pero la verdad, el fútbol me ha sorprendido para bien. De casi dos años que vamos a estar aquí, yo creo que ha crecido mucho.

-Te lo preguntaba por dos cosas: la primera era parte de lo que comentas, la logística…

Sí, para nosotros fue sorprendente porque, como te digo, hay viajes que son muy agotadores, no para nosotros como comando técnico, sino para el jugador de fútbol. Entonces, te lleva a planificar y ordenar todo de una manera totalmente distinta a lo que nosotros estábamos acostumbrados en Uruguay. Cada viaje, cada 15 días estás saliendo de visitante a diferentes ciudades y bueno, son cosas que nosotros no estamos acostumbrados, pero, creo que también la gente del club nos ha ayudado todo ese concepto, que nos ha hecho más fácil la cosa.

-Y lo digo también por la organización. Si bien ustedes se juegan una final con Universitario de Deportes, también se encuentra la chance de entrar a torneos internacionales y Alianza Atlético, que es un rival directo, no juega el mismo día a la mira hora que ustedes…

Sí, esas cosas que nos sorprende a nosotros como comando técnico, de que no estén compactados para jugar en simultáneo. Cuando hay equipos que se juegan ciertas posibilidades, como pasa también en cuanto a los descensos, me parece que no deberían jugar con el resultado visto, pero, bueno, está hecho así este torneo. En Uruguay, cuando pasan de esta característica, los equipos que se juegan algo, juegan siempre simultáneamente.

-No siente que, ante una oportunidad única, todo se hubiese trabajado para que la hinchada netamente sea de Huancayo para este partido frente a la ‘U’…

No, yo soy de la idea de que tienen que haber hinchada de los dos equipos en todos los partidos. somos conscientes porque lo hemos vivido el año pasado y en parte de este año, que cada vez que enfrentas aquí a un equipo grande en Huancayo, el 70 u 80% del estadio es el equipo grande. En esta ciudad, también hay gente hincha de la ‘U’. No te olvides que la gente de esta ciudad, cuando tiene posibilidad de ver a su equipo en el cual es hincha, es una vez al año. Yo creo que son oportunidades que se dan, lo mismo que si iríamos a Lima o, Dios quiera que pasemos a las semifinales, tienes que ir a Lima y tiene que haber de los equipos.

Así sean 10 o 20, la gente que sea, es parte del fútbol, es la fiesta del fútbol y, como yo digo, entiendo de que este partido, para la ciudad, va a ser una linda oportunidad porque va a ser una fiesta deportiva. Yo lo veo por ese lado, porque entiendo que también en Huancayo, hay hincha de otros equipos, en el cual van a tener la oportunidad de ver a sus jugadores.

Richard Pellejero ha dirigido 65 partidos de Sport Huancayo en su carrera. (Foto: LFPP)

-¿Cómo mira al aficionado, netamente de Huancayo, con relación al fútbol y el partido?

Sí, muy motivado, no solo esta semana, ya viene hace dos tres semanas atrás a medida que el equipo iba encontrando estos resultados. La gente siempre nos ha demostrado el cariño. Estamos muy agradecidos porque siempre se nos ha mostrado ese ese carácter de buena gente, bondad y, la verdad, que a nosotros nos hacen sentir uno más. Esta última semana es atípica, como dices, es algo que puede quedar en la historia. Entonces, el hincha está mucho más pasional, mucho más arraigado de lo que es el equipo. Y, bueno, a nosotros nos encanta. El hincha nos ha acompañado todo el año. Sabemos que el que el precio de la central no es el que hubiese querido la gente, pero, ojalá que la gente nos acompañe, que pueda estar presente, porque como yo te dije hace un ratito, es una fiesta.

-¿Cuál es su secreto en Sport Huancayo? En tu primera etapa, tuviste una media de 1.37 puntos por partido y ahora lo subido a 1.77 unidades.

Yo creo que es el grupo. El grupo ha entendido y ha creído, los muchachos creyeron en ellos. Llegamos en una situación complicada. Encontramos un equipo golpeado anímicamente por encontrarse en esa situación. Estábamos deseando terminar esa Apertura cuanto antes para poder trabajar un poco más fuerte, entendíamos de que estábamos un escalón abajo para el Clausura. Y así fue: el grupo entendió de que no teníamos margen, sabíamos que el Clausura iba a ser duro, pero era lo que teníamos para salir de esa situación. Los mismos jugadores entendieron de que si daban el 100, había quedar el 101. Y así fue. Tal vez, potenciamos jugadores individualmente y uno, al potenciar individualmente, se potencia el equipo. Yo creo que se notó ese combo y, hoy en día, nos encontramos en esta situación. Todo es mérito del grupo.

-En una entrevista previa, usted comentó que no mira televisión, no escucha radio, imagino que no mira tampoco las redes, ¿cómo trabaja justamente lo mental?

Sí tengo redes, manejo Instagram, tengo hijos adolescentes y, bueno, manejo ese tipo de cosas. Sin embargo, no soy de escuchar de programas deportivos. Sí miro fútbol, todo el tiempo, eso sí, vivo de esto y es lo que amo. Y, obviamente uno aprende y va creciendo a medida que pasa el tiempo. En cuanto a la salud mental, es fundamental, llegamos aquí a encontrar un equipo bastante golpeado, lo principal era lo motivacional, lo psicológico, lo emocional. En lo personal, sabíamos la situación a la que veníamos cuando nos llamaron. Uno trata de desligarse un poco eso y preocuparse más en lo que realmente a mí me trajeron. Personalmente, yo creo que fue el paso a paso. El primer objetivo era salir de la tabla del descenso y, a medida, el equipo se encontró con un buen fútbol, triunfos y la ilusión de una copa internacional. Hoy en día, nos encontramos en el último partido y qué mejor que con esta situación, así que seguimos ilusionados.

-Ahora cómo canalizas esa situación, a puertas de que es posible que Huancayo haga historia en el fútbol peruano, conseguir un campeonato como el Torneo Clausura

En calidad de DT, el disfrute es muy poco, es la realidad. Ganas un partido, estamos contentos en ese vestuario, pero 5 a 10 minutos y ya estamos pensando en el otro rival. Siempre tratamos de que el jugador sí trate de disfrutar esos momentos que nos tocan vivir, aunque es complicado estar en la cabeza del jugador de fútbol. Nosotros tenemos un equipo en el cual hay gente con experiencia, así como muy jóvenes. Entonces, lo ven y viven de manera distinta. La idea es tratar de tener los pies sobre la tierra, de recordar todo lo que nos trajo hasta aquí, como le iban a los muchachos, no olvidarse de todo eso y amén. Obviamente, no estar viviendo el partido días antes aunque la gente te lo haga saber en la calle. ¿Cómo se desliga? Es difícil, pero hay tratar de conversar, de bajarle un poco a esa ansiedad, esa adrenalina. A veces, hay que ponerse un poco en la piel de los jugadores, porque se juegan no solo estar en la historia del club, sino una renovación de un contrato, poder salir al extranjero, ir a un equipo mejor, etc.

-El plantel no está acostumbrado a jugar en situaciones como esta, pero imagino que también hay una confianza porque el equipo no pierde en altura desde el 22 de agosto, son nueve triunfos al hilo que encajan en ciudades de altura

Sí, sabíamos de cosas que han quedado en la historia. Vinimos el año pasado y recuerdo que nunca habían ganado el clásico de Huancayo. Pudimos ganarle a ADT en nuestro estadio. Este año le ganamos de visitante, cosa que nunca había pasado. Me acuerdo que el año pasado le habíamos ganado a Los Chankas en Andahuaylas. Como bien dices, yo creo que el equipo se ha hecho muy fuerte en la altura. Principalmente, era hacernos fuerte en casa y, esa fortaleza, llevarla fuera. Si comparo el año pasado y este año, el año pasado nos costaba nos costaba muchísimo ganar visitante, muchísimo, ya sea en el llano o la altura. Este año, redoblamos esa apuesta. Ojalá que sigamos siendo fuerte, ya que el próximo domingo vamos a jugar aquí.

-Con usted, Piero Magallanes se ha asentado como un jugador de selección, ¿qué cualidades ha podido observar en este plantel de Huancayo?

Piero es un jugador muy rico técnicamente, es un chico inteligente que, si ustedes se ponen a pensar, él no era titular conmigo. Más allá de las cualidades que tiene, yo entiendo y veo el fútbol desde otro lugar. Para mí, el jugador tiene que sacrificarse, correr y entregarse por el equipo. Después, obviamente, hay jugadores que tienen ciertas variedades. Entonces, yo creo que era un chico en el cual teníamos que agregarle algo, en el cual yo creo que él lo tenía, pero internamente y tal vez por razones de otros entrenadores que no se lo pedían, yo entendía de que él tenía que agregarle algo. Ese esfuerzo, ese sacrificio, ese ida y vuelta en el lugar que yo lo iba a utilizar, que yo entiendo que puede jugar, que hoy lo hace en la selección, este tenía que agregarle eso. Y, bueno, él lo entendió y por eso es titular. me pone muy contento de él que él esté vistiendo la camiseta su país, que para un jugador debe ser de las cosas más lindas.

Richard Pellejero ha dirigido 4 clubes en su carrera: Sport Huancayo, Uruguay FC, Sud América y Miramar. (Foto: LFPP)

-De su lado, ¿qué sacrificios ha hecho en su carrera como DT? Porque justo también escuché que tiene su pareja e hijos en Uruguay

Y sí, lo que pasa es que uno dice entrenador o futbolista, piensan que son millonarios, que ganan platales, pero la gente no ve el sacrificio que uno hace más cuando es un extranjero. En mi caso, mi familia son los jugadores. Yo lo veo todos los días. Entonces, son mi familia. Yo tengo a mis hijos y mi pareja allá en Uruguay, si bien nos han venido a visitar, tanto igual a los a los PF, pero se hace larga la temporada. Cuando a nosotros nos va mal, ellos sufren estando a la distancia. Entonces, hoy también sé que lo disfrutan, como lo disfrutan con nosotros, pero nos encantaría que estuvieran aquí, que terminara el partido de la mejor manera y poder abrazarlos y poder estar. Pero, bueno, uno elige esta profesión y es parte. Ahora nuestra familia son estos muchachos.

-Finalmente, ¿cómo se ve a mediano plazo? No le hablaron aún de renovar…

Yo trato de mirar el hoy. El hoy me dice que, en una semana, tengo un partido final. El hoy me dice que puedo quedar en la historia de este club. El hoy me dice que puedo seguir alargando el contrato un poco más al ganar ese día 22, tenemos unas semifinales y quién te diga que después de esas semifinales podamos seguir, el hoy me dice que dependemos de nosotros y, la verdad, que no pienso en lo que vaya a pasar. Sí, soy consciente, no me voy a hacer el que no, sé que todo este tipo de cosas abre puertas porque es la realidad, pero agradecido a todos muchachos.

Hoy si ustedes me están llamando es porque las cosas vienen bien y si a los muchachos los llaman permanentemente es porque las cosas están bien, entonces, eso quiere decir que hicimos un buen papel y un buen torneo. Así que nada, yo lo que hoy en día quiero es terminar lo mejor posible. Ojalá que dejemos al club en la historia y que podamos este darle un título. Luego a descansar, la cabeza a veces se agota un poco y, bueno, y después se verá. No tengo duda de que, como te dije antes, sea aquí, sea en otro equipo, sea en Uruguay, no sé dónde, creo que una puerta se puede abrir.

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