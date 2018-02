En Universitario de Deportes no quieren ganar los puntos en mesa. Es más, según el gerente de comunicaciones, Juan Carlos Ortecho, el cuadro crema apoyará a UTC. Descartando cualquier posibilidad de beneficiarse con una victoria sin jugar en caso no se programe el duelo ante los cajamarquinos.



"Mal haríamos en sacar ventaja. El club no va a pedir los puntos, en el caso que no se pueda programar el partido. Es una situación difícil para ellos. Además, tampoco tenemos buena experiencia en pelear puntos en mesa y no tenemos la confianza en que eso sea lo mejor para Universitario", dijo Ortecho a Radio Ovación.

Luego agregó que, si UTC no llega a conseguir estadio para jugar de local, la ‘U’ estaría dispuesto a ceder el Monumental. En Universitario están convencidos que se tiene que hacer hasta el último esfuerzo para que los partidos se jueguen en la cancha y no en mesa.

Por otro lado Juan Carlos Ortecho dejó en claro que están a la espera de la resolución sobre el caso del juvenil Nelson Cabanillas quien no puede jugar en Universitario porque pertenece a la Academia Héctor Chumpitaz. En los próximos días se resolverá este tema.